Megkongatták a vészharangot: veszélyes vírus terjed Nógrád vármegyében

Egy veszélyes vírus miatt adtak ki figyelmeztetést, amely egyre csak terjed hazánkban. A hírek szerint Nógrád vármegye teljes területe afrikai sertéspestissel fertőzött, aminek megfékezése érdekében a hatóságok országszerte a vaddisznóállomány további csökkentését várják el a vadászatra jogosultaktól. A Nool nemrég néhány fontos kérdéssel fordult ennek kapcsán Zám Zalánhoz, a Nógrád-Cserháti Vadgazdálkodási Tájegység fővadászához, aki elmondta: Nógrád vármegye az afrikai sertéspestis szempontjából a teljes egészében fertőzött, illetve szigorúan korlátozott terület kategóriájába esik.

Veszélyes vírus terjed Nógrád vármegyében / Fotó: Hüvösi Csaba / Nool.hu / Archív

Veszélyes vírus terjed Nógrád vármegyében

A hírportál szerint a hatóságok országos szinten fokozott állománygyérítést várnak el. Arra a kérdésre, hogy ez Nógrád megyében milyen plusz feladatokat jelent a vadásztársaságok és a vadászok számára, a fővadász elmondta, az afrikai sertéspestis vaddisznóállományban történő fennmaradásának és terjedésének megakadályozásához kötelezően betartandó előírásokat a vaddisznóállomány szabályozásáról szóló Nemzeti Akcióterv és az 5/2025. sz. OFÁ Határozat Mentesítési terve egyértelműen szabályozza és rögzíti, illetve hosszú távon a betegség visszaszorítására a legfontosabb eszköz a vaddisznóállomány sűrűségének jelentős csökkentése befogással és elejtéssel.

Nemzetközi tapasztalatok szerint minél alacsonyabb a vaddisznóállomány sűrűsége, annál kisebb a vírus fennmaradásának és terjedésének kockázata. Ezen cél elérése érdekében vadgazdálkodási egységenként a vaddisznóállományt 0,5 egyed/100 hektár szintre történő csökkentését végre kell hajtania minden vadászatra jogosultnak

- tette hozzá, kiemelve, a vírus emberre ugyan nem veszélyes, a terjedésének megakadályozása nagyrészt az emberek felelősségteljes magatartásán is múlik. Ennek következtében, ahogyan a vadászati szereplőknek, úgy a kirándulóknak, túrázóknak is fontos figyelemmel lenniük a terepi használat után a gépkocsik kerekeinek, a lábbelik, a felszerelés és a ruházat fertőtlenítésére.

A sertés húskészítményeket tartalmazó élelmiszerekkel továbbadható a fertőzés az erre fogékony fajoknak, így Magyarország állatállományának védelme érdekében kérem, hogy az élelmiszerhulladékot ne dobálják szét, hanem kizárólag a hulladékgyűjtőkbe helyezzék el!

- hangsúlyozta.

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