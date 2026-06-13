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Ezen a 10 házassági viccen még azok is nevetni fognak, akik épp válófélben vannak

14 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A házasság évszázadok óta az egyik legnépszerűbb témája a humornak. A hétköznapi együttélés helyzetei kifogyhatatlan alapanyagot szolgáltatnak a viccmesélők számára.
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viccfeleségférjházasság

A házasságról szóló viccek gyökerei a népi humorig nyúlnak vissza, és szinte minden kultúrában megtalálhatók. Ezek a történetek általában a párkapcsolatokban előforduló tipikus konfliktusokat, szerepelvárásokat és kommunikációs nehézségeket figurázzák ki, ezért sokan könnyen magukra ismernek bennük. Bár gyakran eltúlozzák a valóságot, éppen ez a túlzás adja a humoruk lényegét.

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A házassági viccek táptalaját sokszor a konfliktusok adják – Fotó: tuncay

Íme 10 őrjöngve nevetős vicc a házasság intézményéről

Barbie

Egy férfi közvetlenül karácsony előtt jön rá, hogy még semmit sem vett a gyerekének. Elrohan a legközelebbi játékboltba, és megkérdi az eladót:
– Mondja, mennyibe kerül az a Barbie-baba, ami a kirakatban van?
Ott van több is. A „Tornázó Barbie” 20 dollár, a „Vásárló Barbie” és a „Strandoló Barbie” szintén 20 dollár, míg az „Elvált Barbie” 300 dollárba kerül.
A férfi meghökken:
Miért kerül ilyen sokba az elvált Barbie?
Mert az „Elvált Barbie”-hoz tartozik még Ken háza, autója és motorcsónakja is.

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