Ezen a 10 házassági viccen még azok is nevetni fognak, akik épp válófélben vannak

A házasságról szóló viccek gyökerei a népi humorig nyúlnak vissza, és szinte minden kultúrában megtalálhatók. Ezek a történetek általában a párkapcsolatokban előforduló tipikus konfliktusokat, szerepelvárásokat és kommunikációs nehézségeket figurázzák ki, ezért sokan könnyen magukra ismernek bennük. Bár gyakran eltúlozzák a valóságot, éppen ez a túlzás adja a humoruk lényegét.

A házassági viccek táptalaját sokszor a konfliktusok adják – Fotó: tuncay

Íme 10 őrjöngve nevetős vicc a házasság intézményéről

Barbie

Egy férfi közvetlenül karácsony előtt jön rá, hogy még semmit sem vett a gyerekének. Elrohan a legközelebbi játékboltba, és megkérdi az eladót:

– Mondja, mennyibe kerül az a Barbie-baba, ami a kirakatban van?

– Ott van több is. A „Tornázó Barbie” 20 dollár, a „Vásárló Barbie” és a „Strandoló Barbie” szintén 20 dollár, míg az „Elvált Barbie” 300 dollárba kerül.

A férfi meghökken:

– Miért kerül ilyen sokba az elvált Barbie?

– Mert az „Elvált Barbie”-hoz tartozik még Ken háza, autója és motorcsónakja is.