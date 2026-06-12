Több magyar települést is letarolt a vihar – képeken az ítéletidő pusztítása

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Viharos széllel és heves esőzéssel érkezett meg csütörtök hajnalban a zivatarlánc Magyarországra. A vihar Baranyában jégesőt ugyan nem hozott, de a nagy mennyiségű csapadék és az erős szél miatt egész nap dolgoztak a tűzoltók.
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Baranya vármegyeviharpusztítás

A vihar Baranyában június 11-én, a hajnali órákban csapott le, és bár jégeső végül nem kísérte, az erős szél és a nagy mennyiségű csapadék komoly munkát adott a hivatásos és önkéntes egységeknek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nap folyamán közel ötven műszaki mentésre volt szükség – számolt be a BAMA.hu.

Vihar Baranyában: közel ötven helyszínre riasztották a tűzoltókat
Vihar Baranyában: közel ötven helyszínre riasztották a tűzoltókat
Fotó: (Hivatásos tűzoltóparancsnokságok, Kis-Nagy Hanna/Palkonya ÖTE) / Katasztrófavédelem

Vihar Baranyában: kidőlt fák és sérült vezetékek okoztak gondot

A legtöbb beavatkozásra leszakadt faágak és úttestre dőlt fák miatt volt szükség, amelyek akadályozták vagy veszélyeztették a közúti és gyalogos közlekedést. A hivatásos tűzoltók mellett a palkonyai és pécsi önkéntesek is részt vettek a károk felszámolásában.

Pécsett a szél szigetelést tépett le és egy állványt is felborított, Pécsváradon pedig egy telefonoszlop tört ketté. Több helyen ingatlanokra dőlt fák jelentettek veszélyt az ott élőkre.

A viharos erejű szél nem kímélte a társas házak szigetelését sem
A viharos erejű szél nem kímélte a társas házak szigetelését sem Baranya vármegyében
Fotó: (Hivatásos tűzoltóparancsnokságok, Kis-Nagy Hanna/Palkonya ÖTE) / Katasztrófavédelem

Autókban is kár keletkezett

Pécsen három autó is megsérült a letört ágak és kidőlt fák miatt. A tűzoltók a helyszíneken feldarabolták és eltávolították a fákat, kiszabadították a beszorult járműveket, valamint tehermentesítették a sérült vezetékeket.

Pécsen három autóban is kár keletkezett a letört faágak, kidőlt fák miatt
Pécsen három autóban is kár keletkezett a letört faágak, kidőlt fák miatt
Fotó: (Hivatásos tűzoltóparancsnokságok, Kis-Nagy Hanna/Palkonya ÖTE) / Katasztrófavédelem

A beavatkozások egészen délutánig tartottak. A munkálatok célja minden esetben az volt, hogy megszüntessék az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzeteket.

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