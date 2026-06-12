Több magyar települést is letarolt a vihar – képeken az ítéletidő pusztítása

A vihar Baranyában június 11-én, a hajnali órákban csapott le, és bár jégeső végül nem kísérte, az erős szél és a nagy mennyiségű csapadék komoly munkát adott a hivatásos és önkéntes egységeknek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nap folyamán közel ötven műszaki mentésre volt szükség – számolt be a BAMA.hu.
Vihar Baranyában: kidőlt fák és sérült vezetékek okoztak gondot
A legtöbb beavatkozásra leszakadt faágak és úttestre dőlt fák miatt volt szükség, amelyek akadályozták vagy veszélyeztették a közúti és gyalogos közlekedést. A hivatásos tűzoltók mellett a palkonyai és pécsi önkéntesek is részt vettek a károk felszámolásában.
Pécsett a szél szigetelést tépett le és egy állványt is felborított, Pécsváradon pedig egy telefonoszlop tört ketté. Több helyen ingatlanokra dőlt fák jelentettek veszélyt az ott élőkre.
Autókban is kár keletkezett
Pécsen három autó is megsérült a letört ágak és kidőlt fák miatt. A tűzoltók a helyszíneken feldarabolták és eltávolították a fákat, kiszabadították a beszorult járműveket, valamint tehermentesítették a sérült vezetékeket.
A beavatkozások egészen délutánig tartottak. A munkálatok célja minden esetben az volt, hogy megszüntessék az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzeteket.
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