Ítéletidő csapott le Magyarországra, durva felvételeken a vihar tombolása

Brutális vihar tarolta le Magyarországot 2026. június 10-én, szerda éjjel, a hidegfront több hullámban söpört végig az országon. A zivatarzóna érkezését már előre jelezték, a felvételeken és látványos videókon pedig jól látszott, milyen erővel csapott le az ítéletidő.

Időjárás: markáns hidegfront érkezett, esővel, zivatarokkal és viharos széllel

Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

Éjszaka érkezett meg a vihar Magyarországra

A HungaroMet előrejelzése szerint jelentős zivatarlánc érhette el éjjel Magyarországot. A helyzet komolyságát mutatta, hogy a légi forgalmi irányítók munkáját idén először az éjszakai órákban is meteorológus szakember segítette.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal szerint heves zivatar, eső, jégeső, szélvihar, felhőszakadás és csökkent látótávolság kísérte a rendszer érkezését. A brutális vihar több helyen látványos felvételeken hagyott nyomot maga után – írja a Világgazdaság.

Felvételeken a pusztítás, hajnalra átvonult a hidegfront

Szerda délután és csütörtök hajnal között masszív hidegfront vonult végig az országon. A csapadékrendszer kelet felé haladva fokozatosan gyengült, majd a délelőtti órákban elhagyta az országot.

A hidegfront után a felhőzet többfelé felszakadozott, és az ország nagy részén többórás napsütés alakult ki. A Dunántúlon és délen helyenként tartósabban felhős maradt az ég, miközben az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol erős volt.

Letarolta a hidegfront az országot – de mi jön ezután?

Szerda délután és csütörtök hajnalban masszív hidegfront vonult végig az országon. Mutatjuk, mi várható a következő napokban. A hidegfront elvonulását követően a felhőzet fokozatosan felszakadozik és csökken, így az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett.