Így tombolt a vihar Vasban: fákat csavart ki és tetőket rongált meg – videó

Az előrejelzéseknek megfelelően este hét óra környékén érkezett meg Vas vármegyébe a viharok második hulláma. A legerősebb széllökések több helyen fákat tépáztak meg, ágakat törtek le, miközben intenzív esőzés és villámlás is kísérte az ítéletidőt – írja a Vaol.

Az óriási vihar intenzív esővel és villámlással járt

Meglehetősen nagy károkat okozott a vihar

Bükön orkánerejű széllel és nagy mennyiségű csapadékkal érkezett a vihar, míg Szombathelyen este hét óra körül kezdett erősödni a szél, dörgött és villámlott. Fél nyolc környékére a vihar intenzitása már csökkent a vármegyeszékhelyen, de az eső továbbra is kitartott.

A legsúlyosabb károk Szentgotthárdon keletkeztek, ahol a vihar több fát is megtépázott, valamint a helyi fürdő tetőszerkezetét is megrongálta. A polgármester tájékoztatása szerint a központi kupola bádogfedését részben letépte a szél, a műanyag felületek pedig több helyen megsérültek. A helyszínre műszaki szakemberek és tűzoltók is kivonultak, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. A károkról a biztosítót is értesítették.

A meteorológusok szerint a következő órákban is előfordulhatnak zivatarok és erős széllökések a térségben.

