Vihar pusztított Debrecenben, megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a nap folyamán a HungaroMet zivatarok kialakulása miatt. A viharkárok rengeteg munkát okoz a tűzoltóknak Debrecen és környékén – írja a Katasztrófavédelem.

Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben (A kép illusztráció.)

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A vihar több háztetőben is kárt tett a Fogoly és a Szárcsa utcában.

A Fancsika tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat.

A tűzoltók amint befejezték a munkálatokat, azonnal indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani.

Leszakadt az ég Hevesben: zuhog az eső, tombol a vihar

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet több vármegyére. Mint írták, az érintett területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. A vihar megérkezett Heves vármegyébe: egyes településeken már szakad az eső, mialatt viharos szél is tombol.