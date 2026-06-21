Viharkárok Budapesten: a tűzoltók folyamatosan dolgoznak

A katasztrófavédelem közleménye szerint

a leginkább a XIII., a XIV. és a XV. kerületben dolgoznak a tűzoltók; amint befejezték a munkát, azonnal indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani.

A XI. kerületben, a Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítanak el a tűzoltók. A XIII. kerületben, a Váci úton kidőlt fa akadályozza a forgalmat két sávon. A XIV. kerületben, a Limanova térnél parkoló személyautóra dőlt egy nagyobb fa, a Nagy Lajos király útján pedig kéményt döntött le a vihar - áll a közleményben.

Marad a kánikula

Ahogy arról korábban beszámoltunk, vasárnap estétől hétfő reggelig a legtöbb helyen csökken a felhőzet, és nagy területen kiderül az ég. Egyes térségekben azonban felhősebb körzetek is maradhatnak. A záporok és zivatarok számossága az esti és éjszakai órákban mérséklődik, de helyenként hajnalig még előfordulhat csapadék. Hajnalra foltokban pára és köd is képződhet.

Tűzgyújtási tilalom Budapesten és több vármegyében

Hétfőn tűzgyújtási tilalom lép életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A tájékoztatás szerint a tűzgyújtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,

Komárom-Esztergom és

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti.

Emellett fennmarad a korlátozás

Pest,

Heves,

Csongrád-Csanád,

Borsod-Abaúj-Zemplén

és Bács-Kiskun vármegyében,

így már tizenegy térségben lesz érvényben.

Tűzgyújtási tilalom lép életbe hétfőtől

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A Nébih kiemelte, hogy a tartós csapadékhiány következtében az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a biomassza teljesen kiszáradt. A korábbi aszály miatt nőtt a könnyű holt biomassza mennyisége, ami az extrém száraz növényzettel együtt rendkívül magas tűzkockázatot eredményez.

Tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik - közölte a hatóság.