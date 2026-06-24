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villamos

Megrázó támadás, budapesti villamos elé próbálták lökni a gyanútlan utast

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Egy budapesti villamosmegállóban történt támadás ügyében indított nyomozást a rendőrség. Egy utas szerint támadója a megállóban rontott rá, majd megpróbálta az érkező villamos elé lökni.
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villamostámadásrendőrség

Egy XI. kerületi, albertfalvai villamosmegállónál történt incidens miatt indult rendőrségi eljárás. Egy férfi azt állítja, hogy egy ismeretlen személy meglökte, és ezzel a villamossínek irányába sodorta – írja a Blikk.

Egy XI. kerületi, albertfalvai villamosmegállónál történt incidens miatt indult rendőrségi eljárás. (A kép illusztráció.)
Egy XI. kerületi, albertfalvai villamosmegállónál történt incidens miatt indult rendőrségi eljárás. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A sértett – aki nevét kérésére megváltoztatták – elmondása szerint egy bevásárlás után indult hazafelé, amikor a megálló közelében észrevett egy zavartan viselkedő férfit. Megpróbálta kikerülni, azonban állítása szerint a másik fél hirtelen rátámadt.

A beszámoló szerint a férfi egy hirtelen mozdulattal meglökte a járókelőt, aki ennek hatására a sínek felé került.

„Váratlanul felém fordult, aztán taszított rajtam egyet… a sínek felé próbált lökni”

– emlékezett vissza a támadásra a férfi.

Sérülés nem történt, de az érintett szerint a helyzet a villamos közelsége miatt veszélyes volt.

A helyszínen egy másik férfi is közbelépett, aki értesítette a rendőrséget. A két járókelő együtt tartotta vissza az állítólagosan támadó férfit. A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és intézkedtek.

Az ügyben a rendőrség eljárást indított, majd azt lezárta, és az iratokat az ügyészségnek továbbította. A további eljárás jelenleg ott van folyamatban.

Villamos tarolt le egy autót Budapesten

Ahogy arról az Origo már beszámolt, június 5-én villamos elé kanyarodott egy autó az Üllői út XVIII. kerületi szakaszán. Egy szürke Honda balra szeretett volna kanyarodni, a sofőr pedig csak a szemből érkezőkre koncentrált. Amint elfogytak, meg is kezdte a manővert, ezzel egyenesen a villamos elé fordult. A villamosvezetőnek esélye sem volt megállni.

 

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