Takarékos ivóvízhasználatra kérik Miskolc lakosságát

Jelenleg zavartalan Miskolc és térségének vízellátása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRC Zrt.) tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékos ivóvízhasználatra kéri a lakosságot - tájékoztatta a város önkormányzatának sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.

Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű / Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű

A közlés szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket - például a medencetöltést vagy az autómosást - későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül végezni.

Azt írták, a szolgáltató továbbra is mindent megtesz a folyamatos és biztonságos ivóvízellátásért, a lakosság tudatos vízhasználata pedig hozzájárul ahhoz, hogy a nyári hőség idején is mindenki számára zavartalan maradjon a szolgáltatás.