Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tisza Párt

Magyar Péter helyettes államtitkára szerint a falusiak költözzenek be a városba, a falvak elnéptelenedése természetes

Rendkívüli

Új vezetést kap a NAV: eldőlt, kik irányítják az adóhivatalt

vízművek

Takarékos ivóvízhasználatra kérik Miskolc lakosságát

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már felkészültek a megnövekedett vízigény kiszolgálására. Jelenleg ugyan zavartalan Miskolc és térségének vízellátása, ám ahhoz, hogy ez így is maradjon, takarékosságra van szükség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízművekivóvízlakosságivóvíz felhasználás

Jelenleg zavartalan Miskolc és térségének vízellátása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRC Zrt.) tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékos ivóvízhasználatra kéri a lakosságot - tájékoztatta a város önkormányzatának sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.

Az örök vegyi anyagok a csapvízben is megjelenhetnek
Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű / Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű

A közlés szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket - például a medencetöltést vagy az autómosást - későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül végezni.

Azt írták, a szolgáltató továbbra is mindent megtesz a folyamatos és biztonságos ivóvízellátásért, a lakosság tudatos vízhasználata pedig hozzájárul ahhoz, hogy a nyári hőség idején is mindenki számára zavartalan maradjon a szolgáltatás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!