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vízágyú

Vízágyúval hűtötték a járókelőket a Hősök terén – videó

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A rendőrség kedden is folytatta a hétfőn megkezdett hűsítő akcióját. A Hősök terén vízágyúval segítették a járókelők felfrissülését a tartós hőségben.
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vízágyúHősök tererendőrség

A keddi akció során 14 és 17 óra között két tűzoltó- és két rendőrségi járműből permetezték a vizet a Hősök terén.

A rendőrség vízágyú segítségével enyhítette a hőség hatásait
A rendőrség vízágyú segítségével enyhítette a hőség hatásait
Fotó: Olvasói fotó

A Magyar Rendőrség hétfőn videót tett közzé közösségi oldalán, amelyhez azt írta: 

Ebben a hőségben mi is beszálltunk a hűsítésbe; a jelenlévők láthatóan nagy örömére. Holnap 14 és 17 óra között újra találkozhattok kollégáinkkal a Hősök terén.

A bejelentésnek megfelelően kedden délután ismét vízpermettel hűtötték az arra járókat.

A hőség miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén, amely a jelenlegi tájékoztatás szerint szerdáig tart. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelő folyadékbevitelről, lehetőség szerint kerülje a tűző napot a legmelegebb órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a háziállatokra.

Új országos melegrekord született

A rendkívüli hőség kedden új országos rekordot is hozott. A HungaroMet adatai szerint Szécsényben 42,0 Celsius-fokot mértek, amellyel megdőlt Magyarország országos melegrekordja.

Az eddigi csúcsot 2007-ben Kiskunhalason regisztrálták, amikor 41,9 Celsius-fokot mértek. A mostani érték ezzel több mint másfél évtized után írta át a hazai hőmérsékleti rekordot.

Az ország több térségében a tartós hőség már a vízellátást is érinti. A vízkorlátozás már csaknem 70 településen van érvényben, köztük Zalaegerszegen is, ahol a szolgáltató és az önkormányzat intézkedésekkel igyekszik biztosítani a folyamatos ellátást. A városban a következő napokban ingyenes ivóvízosztást is szerveznek a lakosság számára.

 

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