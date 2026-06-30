Vízágyúval hűtötték a járókelőket a Hősök terén – videó

A keddi akció során 14 és 17 óra között két tűzoltó- és két rendőrségi járműből permetezték a vizet a Hősök terén.

A rendőrség vízágyú segítségével enyhítette a hőség hatásait

Fotó: Olvasói fotó

A Magyar Rendőrség hétfőn videót tett közzé közösségi oldalán, amelyhez azt írta:

Ebben a hőségben mi is beszálltunk a hűsítésbe; a jelenlévők láthatóan nagy örömére. Holnap 14 és 17 óra között újra találkozhattok kollégáinkkal a Hősök terén.

A bejelentésnek megfelelően kedden délután ismét vízpermettel hűtötték az arra járókat.

A hőség miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén, amely a jelenlegi tájékoztatás szerint szerdáig tart. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelő folyadékbevitelről, lehetőség szerint kerülje a tűző napot a legmelegebb órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a háziállatokra.

Új országos melegrekord született

A rendkívüli hőség kedden új országos rekordot is hozott. A HungaroMet adatai szerint Szécsényben 42,0 Celsius-fokot mértek, amellyel megdőlt Magyarország országos melegrekordja.

Az ország több térségében a tartós hőség már a vízellátást is érinti. A vízkorlátozás már csaknem 70 településen van érvényben, köztük Zalaegerszegen is, ahol a szolgáltató és az önkormányzat intézkedésekkel igyekszik biztosítani a folyamatos ellátást. A városban a következő napokban ingyenes ivóvízosztást is szerveznek a lakosság számára.