Vízágyúval hűtötték a járókelőket a Hősök terén – videó

A keddi akció során 14 és 17 óra között két tűzoltó- és két rendőrségi járműből permetezték a vizet a Hősök terén.
A Magyar Rendőrség hétfőn videót tett közzé közösségi oldalán, amelyhez azt írta:
Ebben a hőségben mi is beszálltunk a hűsítésbe; a jelenlévők láthatóan nagy örömére. Holnap 14 és 17 óra között újra találkozhattok kollégáinkkal a Hősök terén.
A bejelentésnek megfelelően kedden délután ismét vízpermettel hűtötték az arra járókat.
A hőség miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén, amely a jelenlegi tájékoztatás szerint szerdáig tart. A hatóságok azt kérik, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelő folyadékbevitelről, lehetőség szerint kerülje a tűző napot a legmelegebb órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a háziállatokra.
Új országos melegrekord született
A rendkívüli hőség kedden új országos rekordot is hozott. A HungaroMet adatai szerint Szécsényben 42,0 Celsius-fokot mértek, amellyel megdőlt Magyarország országos melegrekordja.
Az ország több térségében a tartós hőség már a vízellátást is érinti. A vízkorlátozás már csaknem 70 településen van érvényben, köztük Zalaegerszegen is, ahol a szolgáltató és az önkormányzat intézkedésekkel igyekszik biztosítani a folyamatos ellátást. A városban a következő napokban ingyenes ivóvízosztást is szerveznek a lakosság számára.
Az eddigi csúcsot 2007-ben Kiskunhalason regisztrálták, amikor 41,9 Celsius-fokot mértek. A mostani érték ezzel több mint másfél évtized után írta át a hazai hőmérsékleti rekordot.