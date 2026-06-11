Extrém alacsony a Duna vízszintje, évek óta nem volt ekkora aszály

A vízállás nagyban függ a vízgyűjtő területen esett esőtől - mondta a Kemmának Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője. Idén azonban nem sok eső esett, emiatt alacsony a vízállás. Elmondása szerint nyáron gyakoriak az ilyen kisvizes időszakok, amikor nincs annyi csapadék utánpótlás.

Extrém alacsony a Duna vízállása

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Június 10-én közel volt a drasztikusan alacsonyhoz a vízállás Komárom-Esztergomban: Komáromban 74 cm, Lábatlanon 160 cm, Esztergomban 61 cm. Utoljára 2018-ban volt akkora aszály a Dunán, mint idén.

Az előrejelzés szerint június 11-től árhullám érkezik, ami 70-80 centiméterrel emeli meg a vízszintet.

Egy állóvíz esetében katasztrofális hatású lehet az aszály, a tatai Cseke-tó például már a kiszáradás szélén áll, veszélyeztetve az ottani élővilágot. Ezzel szemben mivel a Duna egy folyó, így az ökoszisztémájára nincs káros hatással a mostani vízállás.

A Duna egy dinamikus természetes víz, a vize folyton cserélődik, így a dunai vízi állatoknak van tápláléka, élőhelye, a víz állapota számukra jó. Illetve az ártéri erdőkben is van ivóvíz az ott élő állatok számára. Persze vannak halfajok, amelyeknek a part menti növényzet ideális az íváshoz, a kishalak megerősödéséhez, elbújáshoz. Így az alacsonyabb vízállás esetén ezeknek az állatoknak más megoldást kell keresniük. Ilyenkor jobban ki vannak téve az ivadékaik a ragadozóknak

- monda el Molnár András.

„A Dunán jelenleg kis-közepes vízállások tapasztalhatóak. A folyó felső vízgyűjtő területein csapadékosabb volt az időjárás, ennek köszönhető a következő nap emelkedése. A vízhozam ugyanakkor nem kiemelkedő, a kisvíznél valamivel több. A mederben megmaradó vízmennyiség ezután attól függ, mennyi esőutánpótlás lesz a Duna vízgyűjtő területén, tette hozzá” - mondta a tatai szakaszmérnök.

A következő napokban lesz majd eső, de ennek mennyisége kevesebb, mint amennyire szükség lenne.

A Velencei-tó vízállása is veszélyesen alacsony

Súlyos állapotba került az egyik legnépszerűbb magyar tó. A Velencei-tó vízszintje már közel jár az eddigi mélyponthoz, a galériában látható felvételek pedig megmutatják, mennyire súlyos a kiszáradás.