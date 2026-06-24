Negatív rekord: sosem mértek még ilyen alacsony vízállást a Velencei-tavon

Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll – tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja Velencei-tavon

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Velencei-tó: megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja

Siklósi Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt. Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak.

A szóvivő kiemelte, hogy „ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.

Meghosszabbították a vörös kódot – erre figyelmeztetnek a hatóságok

A vörös kód meghosszabításáról Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter számolt be szerdán a Facebook-oldalán. Bejegyzésében arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, mivel a hőség különösen a gyermekeket, az időseket, a fogyatékossággal élőket, a betegeket és a hajléktalan embereket veszélyezteti.