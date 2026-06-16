Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

vízhiány

Komoly korlátozás lépett életbe – vízhiány van két magyar településen

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Átmeneti vízhiány miatt több lakónak lajtos kocsikból biztosítják az ivóvizet. A Fejérvíz Székesfehérváron és Szárligeten végez hibaelhárítást, a szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízhiányszárligetszékesfehérvár

Átmeneti vízhiány alakult ki Székesfehérváron és Szárligeten, miután a Fejérvíz hibaelhárítási munkálatokat kezdett az érintett szakaszokon. A szolgáltató közlése szerint a lakók a munkák ideje alatt lajtos kocsikból juthatnak ivóvízhez.

Vízhiány van Székesfehérváron és Szárligeten, lajtos kocsikat küldtek az érintett utcákba

Székesfehérváron a Régi Csóri út 42. számnál, a Lidl áruház közelében dolgoznak a szakemberek. A vízhiány az érintett utcában élőket érinti, számukra tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Szárligeten szintén hibaelhárítást végeznek, ott a Vasút utca 31–87. szám közötti szakaszon kell korlátozásra számítani. A Fejérvíz tájékoztatása szerint a szolgáltatás mindkét helyszínen várhatóan kora délután állhat helyre.

További részletek a FEOL oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!