Komoly korlátozás lépett életbe – vízhiány van két magyar településen

Átmeneti vízhiány alakult ki Székesfehérváron és Szárligeten, miután a Fejérvíz hibaelhárítási munkálatokat kezdett az érintett szakaszokon. A szolgáltató közlése szerint a lakók a munkák ideje alatt lajtos kocsikból juthatnak ivóvízhez.

Vízhiány van Székesfehérváron és Szárligeten, lajtos kocsikat küldtek az érintett utcákba

Székesfehérváron a Régi Csóri út 42. számnál, a Lidl áruház közelében dolgoznak a szakemberek. A vízhiány az érintett utcában élőket érinti, számukra tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Szárligeten szintén hibaelhárítást végeznek, ott a Vasút utca 31–87. szám közötti szakaszon kell korlátozásra számítani. A Fejérvíz tájékoztatása szerint a szolgáltatás mindkét helyszínen várhatóan kora délután állhat helyre.

További részletek a FEOL oldalán.