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vízhőmérséklet

Irány a Balaton vagy a Tisza-tó? Mutatjuk, milyen a víz!

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Változó, ki milyen vízhőmérsékletet tart ideálisnak, de aki mostanában úszna egyet a Balatonban, vagy a Tisza-tóban, mutatjuk milyen melegre számíthat.
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vízhőmérsékletBalatonfolyó

Egyénenkét változó, ki milyen vízhőmérsékletet tart ideálisnak, mindenesetre aki mostanában akar megmártózni a Balatonban, vagy a Tisza-tóban, annak mutatjuk, milyen vízhőmérsékletre számíthat.

Vízhőmérséklet a Balatonon
Vízhőmérséklet a Balatonon 24 fok, éppen ideális

Vízhőmérséklet a Balatonon: tökéletes

A Balaton Siófoknál 24 fokos, ez az a hőmérséklet amit a legtöbben szeretnek, úgyhogy aki most éppen arra tart, az kihasználhatja a kellemes vízhőmérsékletet. A HungaroMet azt írja, a levegő hőmérséklete napközben 30-31 fok körül alakul, késő estére 19-21, a Velencei-tónál 21-22 fok köré csökken a hőmérséklet. A Velencei-tó hőmérséklete egy fokkal kisebb, Agárdnál 23 fokos. 

A Tisza-tó vize a fentiek alapján hűvösnek mondható, 22,5 fokos.  A Duna hőmérséklete 20 és 13 fok között változik, Mohácsnál és Bajánál 23 fokos, de Esztergomnál és Rajkánál csak 20. A Tisza Tiszabecsnél a leghűvösebb, 21 fokos, de Tokajnál és Szegednél is csak 23 fokos vízhőmérséklet várja a strandolókat. A Fertő-tó 23 fokos, legalábbis Fertőrákosnál ennyit mértek.

Aki kíváncsi részletesebb adatokra, vagy Európa nagyobb vizeinek hőmérsékletére, az IDE kattintson.

 

 

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