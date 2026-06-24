Már közel 70 településen lépett életbe vízkorlátozás

Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A döntésről Balaicz Zoltán polgármester számolt be közösségi oldalán szerdán.

A vízkorlátozás miatt több vízhasználati tevékenységet is korlátoztak Zalaegerszegen (képünk illusztráció)

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A tájékoztatás szerint a Zalavíz Zrt. adatai alapján az idei nyáron a vízfogyasztás még a tavalyi, szintén nehéz időszakhoz képest is jelentősen magasabb. A vízellátás biztonságának fenntartása érdekében már 69 zalai településen vezettek be különböző korlátozó intézkedéseket – számolt be róla az MTI.

Milyen tilalmak léptek életbe a vízkorlátozás miatt?

Az elsőfokú vízkorlátozás keretében az alábbi tevékenységek nem végezhetők:

közparkok tömlős locsolása,

házi kertek tömlős öntözése,

járdák és utak vízzel történő mosása,

automata öntözőrendszerek működtetése,

gépjárművek tömlős mosása,

úszómedencék feltöltése.

A kánikula miatt a Zalavíz Zrt., valamint a városi intézmények és cégek együttműködésével ingyenes vízosztást szerveznek a Dísz téren a következő napokban.

Az elsőfokú vízkorlátozás célja a vízhálózat túlterhelésének megelőzése és az ivóvízellátás biztonságának fenntartása. Ilyenkor elsősorban a nem létfontosságú vízhasználatot korlátozzák, hogy elegendő víz álljon rendelkezésre a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására.