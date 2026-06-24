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vízkorlátozás

Már közel 70 településen lépett életbe vízkorlátozás

1 órája
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A tartós hőség és az aszály egyre több településen okoz problémát a vízellátásban. A vízkorlátozás már Zalaegerszegen is életbe lépett, miközben a város vezetése és a szolgáltató több intézkedéssel igyekszik biztosítani a zavartalan ellátást. A következő napokban ingyenes vízosztást is szerveznek a lakosság számára.
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vízkorlátozásZalaegerszeghőség

Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A döntésről Balaicz Zoltán polgármester számolt be közösségi oldalán szerdán.

A vízkorlátozás miatt több vízhasználati tevékenységet is korlátoztak Zalaegerszegen.
A vízkorlátozás miatt több vízhasználati tevékenységet is korlátoztak Zalaegerszegen (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A tájékoztatás szerint a Zalavíz Zrt. adatai alapján az idei nyáron a vízfogyasztás még a tavalyi, szintén nehéz időszakhoz képest is jelentősen magasabb. A vízellátás biztonságának fenntartása érdekében már 69 zalai településen vezettek be különböző korlátozó intézkedéseket – számolt be róla az MTI.

Milyen tilalmak léptek életbe a vízkorlátozás miatt?

Az elsőfokú vízkorlátozás keretében az alábbi tevékenységek nem végezhetők:

  • közparkok tömlős locsolása,
  • házi kertek tömlős öntözése,
  • járdák és utak vízzel történő mosása,
  • automata öntözőrendszerek működtetése,
  • gépjárművek tömlős mosása,
  • úszómedencék feltöltése.

Emellett felfüggesztik a tűzcsapokról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást is. A strandok esetében át kell ütemezni a medencék vízcseréit, ugyanakkor a polgármester jelezte, hogy a zalaegerszegi városi strand és az AquaCity saját kutakkal rendelkezik, így rájuk ez az intézkedés nem vonatkozik.

A kánikula miatt a Zalavíz Zrt., valamint a városi intézmények és cégek együttműködésével ingyenes vízosztást szerveznek a Dísz téren a következő napokban.

Az elsőfokú vízkorlátozás célja a vízhálózat túlterhelésének megelőzése és az ivóvízellátás biztonságának fenntartása. Ilyenkor elsősorban a nem létfontosságú vízhasználatot korlátozzák, hogy elegendő víz álljon rendelkezésre a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására.

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