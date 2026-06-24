Már közel 70 településen lépett életbe vízkorlátozás

Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen a rendkívüli hőség és az aszály miatt. A döntésről Balaicz Zoltán polgármester számolt be közösségi oldalán szerdán.
A tájékoztatás szerint a Zalavíz Zrt. adatai alapján az idei nyáron a vízfogyasztás még a tavalyi, szintén nehéz időszakhoz képest is jelentősen magasabb. A vízellátás biztonságának fenntartása érdekében már 69 zalai településen vezettek be különböző korlátozó intézkedéseket – számolt be róla az MTI.
Milyen tilalmak léptek életbe a vízkorlátozás miatt?
Az elsőfokú vízkorlátozás keretében az alábbi tevékenységek nem végezhetők:
- közparkok tömlős locsolása,
- házi kertek tömlős öntözése,
- járdák és utak vízzel történő mosása,
- automata öntözőrendszerek működtetése,
- gépjárművek tömlős mosása,
- úszómedencék feltöltése.
A kánikula miatt a Zalavíz Zrt., valamint a városi intézmények és cégek együttműködésével ingyenes vízosztást szerveznek a Dísz téren a következő napokban.
Az elsőfokú vízkorlátozás célja a vízhálózat túlterhelésének megelőzése és az ivóvízellátás biztonságának fenntartása. Ilyenkor elsősorban a nem létfontosságú vízhasználatot korlátozzák, hogy elegendő víz álljon rendelkezésre a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására.
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Emellett felfüggesztik a tűzcsapokról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást is. A strandok esetében át kell ütemezni a medencék vízcseréit, ugyanakkor a polgármester jelezte, hogy a zalaegerszegi városi strand és az AquaCity saját kutakkal rendelkezik, így rájuk ez az intézkedés nem vonatkozik.