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vízosztás

Országszerte indul ingyenes vízosztás – ellenőrizze, szerepel-e a közelében lévő állomás

23 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A másodfokú hőségriasztás miatt rendkívüli intézkedéseket vezetett be a MÁV-csoport az utasok kényelmének és biztonságának érdekében. A vízosztás több nagy forgalmú vasútállomáson, HÉV-állomáson és autóbusz-pályaudvaron is elérhető lesz a következő napokban.
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vízosztáspárakapuVolánMÁV

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, június 20. és 23. között naponta 10 és 17 óra között osztanak díjmentesen palackozott vizet az utasok számára.

A vízosztás több nagy forgalmú állomáson is elérhető a hőségriadó alatt.
A vízosztás több nagy forgalmú állomáson is elérhető a hőségriadó alatt
Fotó: Facebook/MÁV-csoport

Budapesten a következő helyszíneken juthatnak ingyenes vízhez az utasok:

  • Déli pályaudvar
  • Keleti pályaudvar
  • Nyugati pályaudvar
  • Batthyány téri HÉV-állomás

A vidéki vasútállomások közül az alábbi helyszíneken biztosítanak ásványvizet:

  • Debrecen
  • Győr
  • Miskolc
  • Nyíregyháza
  • Szeged
  • Pécs
  • Székesfehérvár
  • Szolnok
  • Fonyód
  • Kecskemét
  • Siófok

A víz az állomásokon az ügyfélszolgálatokon, utascentrumokban vagy pénztáraknál vehető át.

Vízosztás a Volán járatainál is

A Volán szintén csatlakozott az intézkedéshez. Budapesten a Kelenföldi és a Népliget autóbusz-állomáson osztanak ásványvizet, emellett számos vidéki autóbusz-pályaudvaron is elérhető lesz a szolgáltatás.

A nagyobb forgalmú vidéki helyszínek között szerepel:

  • Balatonfüred
  • Békéscsaba
  • Debrecen
  • Eger
  • Győr
  • Kaposvár
  • Kecskemét
  • Miskolc
  • Nyíregyháza
  • Pécs
  • Salgótarján
  • Szeged
  • Székesfehérvár
  • Szekszárd
  • Szolnok
  • Szombathely
  • Tatabánya
  • Veszprém
  • Zalaegerszeg

Párakapuk is segítik az utasokat

A hőség enyhítésére több forgalmas állomáson párakapuk is működnek. Jelenleg a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen használhatják az utasok ezeket a berendezéseket, a MÁV pedig további helyszínek bevonását tervezi.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt gondoskodjanak megfelelő mennyiségű folyadékról, lehetőség szerint kerüljék a tartós napsütést, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Az esetleges időjárási hatásokkal összefüggő menetrendi változásokról a MÁVINFORM felületein lehet tájékozódni.

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