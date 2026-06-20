Országszerte indul ingyenes vízosztás – ellenőrizze, szerepel-e a közelében lévő állomás

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, június 20. és 23. között naponta 10 és 17 óra között osztanak díjmentesen palackozott vizet az utasok számára.
Budapesten a következő helyszíneken juthatnak ingyenes vízhez az utasok:
- Déli pályaudvar
- Keleti pályaudvar
- Nyugati pályaudvar
- Batthyány téri HÉV-állomás
A vidéki vasútállomások közül az alábbi helyszíneken biztosítanak ásványvizet:
- Debrecen
- Győr
- Miskolc
- Nyíregyháza
- Szeged
- Pécs
- Székesfehérvár
- Szolnok
- Fonyód
- Kecskemét
- Siófok
A víz az állomásokon az ügyfélszolgálatokon, utascentrumokban vagy pénztáraknál vehető át.
Vízosztás a Volán járatainál is
A Volán szintén csatlakozott az intézkedéshez. Budapesten a Kelenföldi és a Népliget autóbusz-állomáson osztanak ásványvizet, emellett számos vidéki autóbusz-pályaudvaron is elérhető lesz a szolgáltatás.
A nagyobb forgalmú vidéki helyszínek között szerepel:
- Balatonfüred
- Békéscsaba
- Debrecen
- Eger
- Győr
- Kaposvár
- Kecskemét
- Miskolc
- Nyíregyháza
- Pécs
- Salgótarján
- Szeged
- Székesfehérvár
- Szekszárd
- Szolnok
- Szombathely
- Tatabánya
- Veszprém
- Zalaegerszeg
Párakapuk is segítik az utasokat
A hőség enyhítésére több forgalmas állomáson párakapuk is működnek. Jelenleg a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen használhatják az utasok ezeket a berendezéseket, a MÁV pedig további helyszínek bevonását tervezi.
A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt gondoskodjanak megfelelő mennyiségű folyadékról, lehetőség szerint kerüljék a tartós napsütést, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Az esetleges időjárási hatásokkal összefüggő menetrendi változásokról a MÁVINFORM felületein lehet tájékozódni.
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