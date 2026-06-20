Országszerte indul ingyenes vízosztás – ellenőrizze, szerepel-e a közelében lévő állomás

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, június 20. és 23. között naponta 10 és 17 óra között osztanak díjmentesen palackozott vizet az utasok számára.

A vízosztás több nagy forgalmú állomáson is elérhető a hőségriadó alatt

Fotó: Facebook/MÁV-csoport

Budapesten a következő helyszíneken juthatnak ingyenes vízhez az utasok:

Déli pályaudvar

Keleti pályaudvar

Nyugati pályaudvar

Batthyány téri HÉV-állomás

A vidéki vasútállomások közül az alábbi helyszíneken biztosítanak ásványvizet:

Debrecen

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Szeged

Pécs

Székesfehérvár

Szolnok

Fonyód

Kecskemét

Siófok

A víz az állomásokon az ügyfélszolgálatokon, utascentrumokban vagy pénztáraknál vehető át.

Vízosztás a Volán járatainál is

A Volán szintén csatlakozott az intézkedéshez. Budapesten a Kelenföldi és a Népliget autóbusz-állomáson osztanak ásványvizet, emellett számos vidéki autóbusz-pályaudvaron is elérhető lesz a szolgáltatás.

A nagyobb forgalmú vidéki helyszínek között szerepel:

Balatonfüred

Békéscsaba

Debrecen

Eger

Győr

Kaposvár

Kecskemét

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Salgótarján

Szeged

Székesfehérvár

Szekszárd

Szolnok

Szombathely

Tatabánya

Veszprém

Zalaegerszeg

Párakapuk is segítik az utasokat

A hőség enyhítésére több forgalmas állomáson párakapuk is működnek. Jelenleg a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen használhatják az utasok ezeket a berendezéseket, a MÁV pedig további helyszínek bevonását tervezi.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt gondoskodjanak megfelelő mennyiségű folyadékról, lehetőség szerint kerüljék a tartós napsütést, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Az esetleges időjárási hatásokkal összefüggő menetrendi változásokról a MÁVINFORM felületein lehet tájékozódni.