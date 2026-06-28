Brutális késések az észak-balatoni vonalon, meghibásodott vonat okoz fennakadást

Jelentős késésre kell számítani. A MÁV közleménye szerint egy meghibásodott vonat zárja el a pályát.
Egy meghibásodott vonat miatt késésekre kell számítani az észak-balatoni vonalon - ezt a honlapján tette közzé a MÁV-csoport vasárnap.
Késnek a vonatok az észak-balatoni vonalon
Azt írták, a Tapolcáról 11.38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (19705) Balatonfüred után meghibásodott, és elzárja a pályát.
A vonatot visszahúzzák Balatonfüredre, onnan egy másik mozdonnyal folytatja útját, várhatóan jelentős késéssel - tették hozzá.
Közölték azt is, hogy a Déli pályaudvarról 11.30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók InterRégió (19714) Alsóörsön várakozni kényszerül, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre.
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