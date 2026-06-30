Dolgozik a hőség: számos vonat és buszjárat óriási késéssel indul

Kedden a reggeli és délelőtti órákban több járatnál is fennakadások jelentkeztek, amelyek nemcsak a belföldi, hanem a nemzetközi vonatközlekedést is érintik – tájékoztat a A MÁV-csoport.

Vonat és busz közlekedési változások: járműhiba, felsővezeték-szakadás és jelentős késések (A kép illusztráció.)

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Járműhiba miatt a Pécsről Dombóvárra 8:43-kor induló személyvonat várhatóan 60 perces késéssel közlekedik.

A buszközlekedésben is több változás történt: Pilisborosjenő és Pilisszántó térségében egyes járatok nem közlekednek, illetve csak módosított menetrend szerint indulnak.

Az utasokat más járatokkal vagy pótlóbuszos megoldással szállítják el.

Nemzetközi vonatok: akár több órás késések

A Tisza EuroCity várhatóan körülbelül 60 perces késéssel érkezik a határállomásra.

A Metropolitan Railjet egyik járata 40 perces, egy másik pedig akár 120 perces késéssel közlekedik, illetve részben csak Szobig jár.

A Metropol EuroNight esetében 140 perces késésre kell számítani a magyarországi szakaszon.

A késések miatt több esetben csatlakozási problémák is kialakulhatnak, egyes utasoknak átszállással kell folytatniuk útjukat.

Felsővezeték-szakadás Szlovéniában

A szlovén vasúttársaság tájékoztatása szerint felsővezeték-szakadás történt, amely több nemzetközi járatot is érint. A helyreállítás ideje alatt pótlóbuszok közlekednek, ami jelentősen megnöveli az eljutási időt.

A Retró Istria Expressz esetében a pótlóbuszos szakasz miatt akár 180–200 perccel hosszabb menetidőre is számítani kell.