Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ismeretlen objektumot észleltek a tudósok, senki sem tudja, mi lehet

Olvasta?

Így játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

vonatinfo

Elindult a Vonatinfo, bárki láthatja valós időben a vonatokat

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete, amely valós idejű információt ad a vonatok helyzetéről és késéseiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatinfovasúti közlekedésutazásvasút

Ahogy ígértem: újra elérhető a Vonatinfo webes felülete – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. 

Visszatért a Vonatinfo: újra elérhető a valós idejű vasúti tájékoztatás webes felülete
Visszatért a Vonatinfo: újra elérhető a valós idejű vasúti tájékoztatás webes felülete (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A vonatinfo webes felülete valós idejű adatokat biztosít a magyarországi vonatközlekedésről. A döntés célja, hogy az utasok újra pontosan nyomon követhessék a járatok helyzetét és késéseit. 

A Vonatinfo visszatérése 

A mostani intézkedéssel azonban a vonatinfo ismét elérhetővé vált a nyilvánosság számára, regisztráció nélkül, webes formában is. 

A következő hetekben további fejlesztéseket végzünk, azon dolgozunk, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV+ webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek

 – írta Vitézy Dávid. 

A valós idejű adatokkal az utasok így gyorsabban és hatékonyabban tudnak alternatív útvonalakat vagy újratervezett utazási lehetőségeket választani. 

Tudatosan akarta kisiklatni valaki az InterCityt

Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság, miután egy menetrend szerint közlekedő InterCity vonat sínpályára helyezett akadályoknak ütközött. A felelőtlen és életveszélyes akció miatt kis híján katasztrófa történt, az ügyben pedig a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!