Elindult a Vonatinfo, bárki láthatja valós időben a vonatokat

Ahogy ígértem: újra elérhető a Vonatinfo webes felülete – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Visszatért a Vonatinfo: újra elérhető a valós idejű vasúti tájékoztatás webes felülete (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A vonatinfo webes felülete valós idejű adatokat biztosít a magyarországi vonatközlekedésről. A döntés célja, hogy az utasok újra pontosan nyomon követhessék a járatok helyzetét és késéseit.

A Vonatinfo visszatérése

A mostani intézkedéssel azonban a vonatinfo ismét elérhetővé vált a nyilvánosság számára, regisztráció nélkül, webes formában is.

A következő hetekben további fejlesztéseket végzünk, azon dolgozunk, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV+ webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek

– írta Vitézy Dávid.

A valós idejű adatokkal az utasok így gyorsabban és hatékonyabban tudnak alternatív útvonalakat vagy újratervezett utazási lehetőségeket választani.

Tudatosan akarta kisiklatni valaki az InterCityt

Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság, miután egy menetrend szerint közlekedő InterCity vonat sínpályára helyezett akadályoknak ütközött. A felelőtlen és életveszélyes akció miatt kis híján katasztrófa történt, az ügyben pedig a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok.