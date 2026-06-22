Most jött: máris megbénult a vonatközlekedés, hatalmas késések vannak

A győri fővonalon jelentősen, akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a vonatközlekedés.

A MÁV közölte, fennakadások vannak a vonatközlekedésben

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Forgalmi változások a vonatközlekedésben

A nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé (Railjetek, EuroCityk, soproni és szombathelyi InterCityk). Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.

Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek. Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek.

Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.

A BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket a fennakadás végéig. A győri fővonalon a fennakadás végéig valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető - közölte a MÁV.

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