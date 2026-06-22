Most jött: máris megbénult a vonatközlekedés, hatalmas késések vannak

Jelentős késésre és buszos átszállásra kell készülni. A vonatközlekedés a reggeli órákban fordult fel.
A győri fővonalon jelentősen, akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a vonatközlekedés.
Forgalmi változások a vonatközlekedésben
- A nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé (Railjetek, EuroCityk, soproni és szombathelyi InterCityk). Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.
- Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek. Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek.
- Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.
A BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket a fennakadás végéig. A győri fővonalon a fennakadás végéig valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető - közölte a MÁV.
Itt arról is olvashat, hogy számos vonat menetrendje átalakul – mutatjuk, hol jönnek hónapokig tartó változások!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!