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vonat

Most jött: máris megbénult a vonatközlekedés, hatalmas késések vannak

6 órája
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Jelentős késésre és buszos átszállásra kell készülni. A vonatközlekedés a reggeli órákban fordult fel.
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A győri fővonalon jelentősen, akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a vonatközlekedés.

A MÁV közölte, fennakadások vannak a vonatközlekedésben
A MÁV közölte, fennakadások vannak a vonatközlekedésben
Fotó: Pexels / Pexels

Forgalmi változások a vonatközlekedésben

  • A nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé (Railjetek, EuroCityk, soproni és szombathelyi InterCityk). Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.
  • Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek. Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok közlekednek.
  • Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.

 A BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket a fennakadás végéig. A győri fővonalon a fennakadás végéig valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető - közölte a MÁV.

Itt arról is olvashat, hogy számos vonat menetrendje átalakul – mutatjuk, hol jönnek hónapokig tartó változások!
 

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