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vörös kód

Meghosszabbították a vörös kódot – erre figyelmeztetnek a hatóságok

1 órája
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A tartós hőség miatt meghosszabbították a rendkívüli intézkedést. A vörös kód eredetileg kedd éjfélig volt érvényben, azonban a várható időjárási helyzet miatt jövő hét kedd éjfélig meghosszabbították.
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A vörös kód meghosszabításáról Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter számolt be szerdán a Facebook-oldalán. Bejegyzésében arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, mivel a hőség különösen a gyermekeket, az időseket, a fogyatékossággal élőket, a betegeket és a hajléktalan embereket veszélyezteti – számolt be róla az MTI.

A tartós hőség miatt egy héttel tovább marad érvényben a vörös kód.
A tartós hőség miatt egy héttel tovább marad érvényben a vörös kód
Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Meghosszabbították a vörös kódot 

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a vörös kód szombat hajnalban lépett életbe. Az intézkedés célja egyrészt az, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli időjárási helyzetre, másrészt pedig speciális eljárásrendet biztosítson a szociális ellátórendszerben.

A vörös kód idején a diszpécserszolgálat jelzése alapján valamennyi szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen ellátást nyújtanak.

A hatóságok továbbra is azt kérik, hogy a lakosság fokozottan figyeljen a veszélyeztetett csoportokra, és a nagy hőség idején gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, valamint lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást.

A jelenlegi hőhullám miatt a rendkívüli intézkedés jövő hét kedd éjfélig marad érvényben. A szociális ellátórendszer szereplői ez idő alatt továbbra is a speciális szabályok szerint működnek, hogy segítséget nyújthassanak a leginkább veszélyeztetett embereknek.

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