Vörös kód lépett életbe az egész országban – mutatjuk, meddig marad érvényben

A vörös kód elrendeléséről Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális -és családügyi miniszter számolt be közösségi oldalán közzétett videójában. Tájékoztatása szerint az intézkedés várhatóan kedd éjfélig marad érvényben – számolt be róla a hirado.hu.

A vörös kód kedd éjfélig marad érvényben

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A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a hőségriadó idején fokozott figyelmet fordítsanak azokra, akik különösen veszélyeztetettek a nagy melegben. Ide tartoznak:

az egyedül élő idősek,

a kisgyermekek,

a fogyatékossággal élő emberek,

a krónikus betegek,

valamint a hajléktalan emberek.

Mit jelent a vörös kód?

A vörös kód egy speciális eljárásrend, amelyet szélsőséges időjárási helyzetek esetén rendelhetnek el. Az intézkedés egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli körülményekre, másik fontos eleme pedig a hajléktalanellátás működésének biztosítása.

A vörös kód ideje alatt a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen ellátási formát nyújt.

A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint mindenki kerülje a tartós szabadtéri tartózkodást, gondoskodjon megfelelő folyadékbevitelről, és figyeljen a veszélyeztetett családtagokra, szomszédokra.