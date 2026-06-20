Vörös kód lépett életbe az egész országban – mutatjuk, meddig marad érvényben

A vörös kód elrendeléséről Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális -és családügyi miniszter számolt be közösségi oldalán közzétett videójában. Tájékoztatása szerint az intézkedés várhatóan kedd éjfélig marad érvényben – számolt be róla a hirado.hu.
A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a hőségriadó idején fokozott figyelmet fordítsanak azokra, akik különösen veszélyeztetettek a nagy melegben. Ide tartoznak:
- az egyedül élő idősek,
- a kisgyermekek,
- a fogyatékossággal élő emberek,
- a krónikus betegek,
- valamint a hajléktalan emberek.
Mit jelent a vörös kód?
A vörös kód egy speciális eljárásrend, amelyet szélsőséges időjárási helyzetek esetén rendelhetnek el. Az intézkedés egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli körülményekre, másik fontos eleme pedig a hajléktalanellátás működésének biztosítása.
A vörös kód ideje alatt a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen ellátási formát nyújt.
A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint mindenki kerülje a tartós szabadtéri tartózkodást, gondoskodjon megfelelő folyadékbevitelről, és figyeljen a veszélyeztetett családtagokra, szomszédokra.
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Kiemelte, hogy amennyiben valaki segítségre szoruló személyt lát, értesítse a 112-es segélyhívót.