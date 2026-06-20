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vörös kód

Vörös kód lépett életbe az egész országban – mutatjuk, meddig marad érvényben

23 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A tartósan magas hőmérséklet miatt rendkívüli intézkedést vezettek be országszerte. A vörös kód szombat hajnaltól lépett életbe, és a tervek szerint kedd éjfélig marad hatályban. Az intézkedés célja a veszélyeztetett csoportok védelme, valamint a hajléktalanellátó rendszer megerősítése a hőség idején.
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vörös kódhőségriadóMagyarország

A vörös kód elrendeléséről Dr. Kátai-Németh Vilmos szociális -és családügyi miniszter számolt be közösségi oldalán közzétett videójában. Tájékoztatása szerint az intézkedés várhatóan kedd éjfélig marad érvényben – számolt be róla a hirado.hu.

A vörös kód kedd éjfélig marad érvényben
A vörös kód kedd éjfélig marad érvényben
Fotó: Unsplash

A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a hőségriadó idején fokozott figyelmet fordítsanak azokra, akik különösen veszélyeztetettek a nagy melegben. Ide tartoznak:

  • az egyedül élő idősek,
  • a kisgyermekek,
  • a fogyatékossággal élő emberek,
  • a krónikus betegek,
  • valamint a hajléktalan emberek.

Kiemelte, hogy amennyiben valaki segítségre szoruló személyt lát, értesítse a 112-es segélyhívót.

Mit jelent a vörös kód?

A vörös kód egy speciális eljárásrend, amelyet szélsőséges időjárási helyzetek esetén rendelhetnek el. Az intézkedés egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli körülményekre, másik fontos eleme pedig a hajléktalanellátás működésének biztosítása.

A vörös kód ideje alatt a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen ellátási formát nyújt.

A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint mindenki kerülje a tartós szabadtéri tartózkodást, gondoskodjon megfelelő folyadékbevitelről, és figyeljen a veszélyeztetett családtagokra, szomszédokra.

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