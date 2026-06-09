Kisfiút és édesanyját is újra kellett éleszteni, Zéti életének minden napja hősies küzdelem

Judit és férje, Dávid első gyermeküket várták 2021-ben. A várandósság hónapjai problémamentesen teltek, a terhesség végén azonban váratlan fordulat következett be. A 38. héten jelentkező erős fájdalmak miatt Judit kórházba került, ahol rövid időn belül életveszélyes állapot alakult ki. Később kiderült, hogy egy korábbi műtétből visszamaradt heg szakadt fel, ami súlyos belső vérzést okozott. Az édesanya elvesztette eszméletét, és mind őt, mind Zétit újra kellett éleszteni. A család élete perceken múlt - írja a Bors.

Zétit és édesanyját is újra kellett éleszteni, de mindketten túlélték a beavatkozást.

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Zéti életének minden napja egy hősies küzdelem

A komplikációk következtében Zéti hosszú időn keresztül nem jutott elegendő oxigénhez. A szakemberek szerint már néhány perc oxigénhiány is maradandó károsodást okozhat, a kisfiú esetében azonban ez az állapot jóval tovább tartott. Az orvosok rendkívül kedvezőtlen kilátásokat vázoltak fel a szülőknek. A születést követően Zétit azonnal speciális ellátásra szállították, édesanyja pedig csak napokkal később láthatta először gyermekét. A kisfiú életének első heteiben újabb megpróbáltatások következtek: néhány napos korában komoly műtéten esett át, miközben az orvosok arra készítették fel a családot, hogy a legrosszabb forgatókönyv sem kizárt.

A kedvezőtlen prognózis ellenére Zéti igazi harcosnak bizonyult.

Másfél hónap után hazatérhetett a kórházból, és ezzel kezdetét vette a mindennapos fejlesztések időszaka. A család napi több alkalommal végzett speciális tornákat a kisfiúval, hogy segítsék mozgásának és képességeinek fejlődését. A cerebrális parézis mellett azonban újabb kihívással kellett szembenézniük. A kisfiúnál az epilepszia egy súlyos formáját, az úgynevezett West-szindrómát is diagnosztizálták. Volt időszak, amikor naponta több száz roham jelentkezett nála, ám a megfelelő gyógyszeres kezelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni ezek számát. Zéti állapota folyamatos figyelmet és terápiát igényel. A növekedéssel együtt ugyanis az izmok és kötőszövetek merevsége fokozódhat, ami tovább nehezítheti a mozgást. Emiatt a kisfiú a közeljövőben egy speciális műtéten is átesik, amelynek célja a letapadt szövetek felszabadítása és mozgásának javítása.

A beavatkozás azonban csak az első lépés.

A hosszú távú eredményekhez intenzív rehabilitációra és fejlesztő kezelésekre lesz szükség, amelyek jelentős anyagi terhet jelentenek a család számára. Bár Zéti az elmúlt évek során számos akadályt leküzdött, útja továbbra sem könnyű. Vannak képességek, amelyeket korábban már elsajátított, de állapotának változása miatt újra meg kell tanulnia. Szülei szerint azonban minden apró előrelépés hatalmas sikernek számít.