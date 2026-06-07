Miamiban kapták lencsevégre Zimány Lindát – több milliós óra a csuklóján

Zimány Linda ismét reflektorfénybe került, ezúttal egy Miamiban készült videó miatt, amelyet egy népszerű influenszer osztott meg. A beszélgetés során egy különleges, nagy értékű karóra is feltűnt a csinos celeb csuklóján, amely sokak számára a luxus és a siker szimbólumává vált. A felvételen látszik, hogy Linda egy Audemars Piguet luxuskarórát viselt, amelyet népszerűsége és ritkasága miatt nehéz beszerezni, gyakran csak felárral lehet hozzájutni. A felvételen a modellből lett jogászt a rövid utcai interjúban a férfi először a több milliós óráról kérdezte, majd arra is kitért, mivel foglalkozik. Linda elmondta, hogy a gyógyszeriparban is tevékenykedik, és munkájában folyamatosan hasznosítja jogi tudását – írja a Blikk.

Luxusóra és utcai interjú: Zimány Linda újra a figyelem középpontjában

Fotó: MW Bulvár

Zimány Linda tanulásra szólít fel

A beszélgetés során a tanulás fontosságát is hangsúlyozta, kiemelve: „Tanuljatok sokat, mert azt senki nem veheti el tőletek. Szóval, próbálok annyit tanulni, amennyit csak tudok, és a megszerzett tudást hasznosítom a munkám során” – mondta Zimány. Hozzátette, az elsajátított tudás minden élethelyzetben érték. A rövid videó nemcsak a luxuskiegészítő miatt kapott figyelmet: sokak számára az is érdekes volt, hogy Zimány továbbra is aktívan jelen van a nemzetközi influenszer-világban. A videós megkérte, hogy mutassa meg karkötőit is a kamerának. A beszélgetés végén Tamir elismerően nyilatkozott Lindáról, és inspirálónak nevezte őt.