Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazták: beszántották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Készüljön fel!

Zivataresély nő szerdára, viharos szél, jégeső és felhőszakadás is jöhet

zivatar

Zivatarok közelednek, akár 100 km/órás széllökések is lehetnek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kedd délutántól több térségben is számítani kell záporokra és viharokra, amelyek helyenként jelentős kísérőjelenségekkel érkezhetnek. A zivatarok elsősorban a Dunától keletre várhatók nagyobb számban, de kisebb eséllyel a Dunántúlon is kialakulhatnak. Szerdán tovább nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége, miközben a csapadék területi eloszlása továbbra is rendkívül változékony marad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zivataridőjárásHungaroMet Zrt

A HungaroMet előrejelzései szerint kedden a déli óráktól az esti órákig elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki zivatarok, de kisebb számban a Dunántúlon is előfordulhatnak.

Szerdán országszerte nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook
Szerdán országszerte nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

A zivatarokat többfelé 60–85 kilométer/órás viharos széllökések, 15–25 milliméter intenzív csapadék és 1–2 centiméter átmérőjű jégeső kísérheti.

Hol lehetnek heves zivatarok?

Az előrejelzés szerint az Alföldön helyenként egy-egy heves zivatar kialakulására is van esély. Ezeket 90–100 kilométer/órát meghaladó szélrohamok, 25–30 milliméternél is nagyobb mennyiségű csapadékot okozó felhőszakadás, valamint 2 centiméternél nagyobb átmérőjű jég is kísérheti.

A meteorológusok szerint az éjszakai órákra fokozatosan csökken a zivatartevékenység.

Az előrejelzés alapján szerdán a késő délelőtti óráktól estig az ország egyre több térségében alakulhatnak ki zivatarok.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kedden is várható kísérőjelenségek – a viharos szél, a jégeső és a felhőszakadás – szerdán nagyobb területen és nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő.

A meteorológiai szolgálat kiemelte, hogy a csapadék döntően záporos jellegű lesz, ezért jelentős területi eltérésekre kell számítani. Miközben egyes térségekben rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat, más területek teljesen szárazon maradhatnak.

Ez is érdekelheti

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást – mutatjuk, meddig marad érvényben

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!