Zivatarok közelednek, akár 100 km/órás széllökések is lehetnek

A HungaroMet előrejelzései szerint kedden a déli óráktól az esti órákig elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki zivatarok, de kisebb számban a Dunántúlon is előfordulhatnak.

Szerdán országszerte nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Hol lehetnek heves zivatarok?

Az előrejelzés szerint az Alföldön helyenként egy-egy heves zivatar kialakulására is van esély. Ezeket 90–100 kilométer/órát meghaladó szélrohamok, 25–30 milliméternél is nagyobb mennyiségű csapadékot okozó felhőszakadás, valamint 2 centiméternél nagyobb átmérőjű jég is kísérheti.

A meteorológusok szerint az éjszakai órákra fokozatosan csökken a zivatartevékenység.

Az előrejelzés alapján szerdán a késő délelőtti óráktól estig az ország egyre több térségében alakulhatnak ki zivatarok.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kedden is várható kísérőjelenségek – a viharos szél, a jégeső és a felhőszakadás – szerdán nagyobb területen és nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő.

A meteorológiai szolgálat kiemelte, hogy a csapadék döntően záporos jellegű lesz, ezért jelentős területi eltérésekre kell számítani. Miközben egyes térségekben rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat, más területek teljesen szárazon maradhatnak.