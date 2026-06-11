Kiadták a riasztást, újabb zivatarok várhatóak – mutatjuk, hol csaphatnak le

Nyugat felől egyre többfelé enyhül az időjárás, a front azonban tovább halad kelet felé, és a nap folyamán még több térségben okozhat záporokat, zivatarokat.

Újabb zivatarokra kell számítani

Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

A HungaroMet több keleti és délkeleti vármegyére továbbra is elsőfokú figyelmeztetést tart fenn zivatar veszélye miatt. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegye érintett – írja a Köpönyeg.hu.

Ezeken a területeken napközben még kialakulhatnak olyan zivatarok, amelyekhez villámlás, átmenetileg megerősödő szél és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék is társulhat.

A figyelmeztető előrejelzés mellett 33 járásra riasztást is kiadtak a következő órákban várható zivatartevékenység miatt. A riasztás azt jelenti, hogy az érintett területeken a veszélyes időjárási jelenség már kialakult vagy rövid időn belül kialakulhat. Ilyenkor különösen érdemes figyelni a friss radar- és villámtérképeket, illetve lehetőség szerint kerülni a szabadtéri programokat, amíg a zivatarcellák elvonulnak.

A legnagyobb esély továbbra is az ország keleti, délkeleti térségeiben van az intenzívebb záporokra és zivatarokra.

A zivatarok mögött jóval frissebb levegő árasztja el az országot. A hőmérséklet több fokkal visszaesett a hét eleji kánikulához képest, és az északnyugati szél is sokfelé élénk, helyenként erős marad.

A következő napokban már nem a hőség, hanem inkább a kellemesen nyárias, időnként szeles idő lesz a jellemző. A légkör azonban nem nyugszik meg teljesen, így elszórtan továbbra is előfordulhatnak záporok.

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