Zivatar közeleg: bármelyik percben lecsaphat a vihar, erre figyeljen!

A nyári zivatar gyakran egyik pillanatról a másikra csap le: a forróság után hirtelen elsötétül az ég, feltámad a szél, majd perceken belül megérkezik a felhőszakadás vagy akár a jégeső is. A mai időjárási helyzetben is több helyen számítani kell hasonló jelenségekre az előrejelzés alapján. Éppen ezért érdemes előre átgondolni, hogyan védekezzünk heves zivatar ellen, mielőtt a vihar már teljes erővel tombol – írja a Köpönyeg.

A nyári zivatar rövid idő alatt okozhat komoly károkat – Fotó: Pexels

Zivatar közeleg: így készüljön fel a hirtelen lecsapó viharokra

A zivatar egyik legnagyobb veszélye, hogy gyorsan erősödik fel, miközben sokan még nem számítanak rá. A hirtelen feltámadó szél, a felhőszakadás és a jégeső együtt komoly károkat is okozhat, ha nem tesszük meg időben a szükséges óvintézkedéseket. Néhány egyszerű lépéssel azonban sok kellemetlenség elkerülhető.

Mire érdemes figyelni zivatar előtt?

a könnyű kerti tárgyakat, például székeket, napernyőt, virágcserepeket és játékokat érdemes elpakolni vagy rögzíteni;

az ablakokat teljesen be kell zárni;

az autót lehetőség szerint fedett helyre kell állítani, és kerülni kell a fák alatti parkolást;

célszerű átnézni az ereszcsatornákat és a vízelvezetőket;

villámlás idején érdemes kihúzni az érzékeny elektronikai eszközöket;

gondoskodni kell a háziállatok biztonságáról;

figyelni kell a riasztásokat és az aktuális időjárási radarokat.

A viharok gyakran a kertekben okozzák a legtöbb problémát, mivel a szél pillanatok alatt felkaphat tárgyakat. Egy felboruló napernyő vagy elszabaduló kerti bútor akár ablakokat és járműveket is megrongálhat. A hirtelen lezúduló csapadék pedig gyorsan túlterhelheti a vízelvezető rendszereket. A zivatar az autósokra is veszélyes lehet, főleg jégeső esetén, amely rövid idő alatt is horpadásokat okozhat a karosszérián. Ilyenkor a legbiztonságosabb megoldás a fedett parkolás, illetve a mélyebben fekvő, könnyen elárasztható területek kerülése.

Otthon szintén fontos az előkészület: indulás előtt érdemes minden ablakot bezárni, a redőnyöket lehúzni, és az erkélyről eltenni mindent, amit a szél felkaphat. A legtöbb probléma ugyanis megelőzhető, ha időben gondoskodunk a védekezésről, és nem a vihar megérkezésekor kezdünk el intézkedni.