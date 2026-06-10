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Zivatar közeleg: bármelyik percben lecsaphat a vihar, erre figyeljen!

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A mai időjárás több térségben is gyors változást hoz, a meleg levegőt hirtelen váltja fel a lehűlés, az eső és a viharos szél. A zivatar rövid idő alatt erősödik fel, és komoly károkat okozhat.
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zivataridőjárásvihar

A nyári zivatar gyakran egyik pillanatról a másikra csap le: a forróság után hirtelen elsötétül az ég, feltámad a szél, majd perceken belül megérkezik a felhőszakadás vagy akár a jégeső is. A mai időjárási helyzetben is több helyen számítani kell hasonló jelenségekre az előrejelzés alapján. Éppen ezért érdemes előre átgondolni, hogyan védekezzünk heves zivatar ellen, mielőtt a vihar már teljes erővel tombol – írja a Köpönyeg.

A nyári zivatar rövid idő alatt okozhat komoly károkat
A nyári zivatar rövid idő alatt okozhat komoly károkat – Fotó: Pexels

Zivatar közeleg: így készüljön fel a hirtelen lecsapó viharokra

A zivatar egyik legnagyobb veszélye, hogy gyorsan erősödik fel, miközben sokan még nem számítanak rá. A hirtelen feltámadó szél, a felhőszakadás és a jégeső együtt komoly károkat is okozhat, ha nem tesszük meg időben a szükséges óvintézkedéseket. Néhány egyszerű lépéssel azonban sok kellemetlenség elkerülhető.

Mire érdemes figyelni zivatar előtt?

  • a könnyű kerti tárgyakat, például székeket, napernyőt, virágcserepeket és játékokat érdemes elpakolni vagy rögzíteni;
  • az ablakokat teljesen be kell zárni;
  • az autót lehetőség szerint fedett helyre kell állítani, és kerülni kell a fák alatti parkolást;
  • célszerű átnézni az ereszcsatornákat és a vízelvezetőket;
  • villámlás idején érdemes kihúzni az érzékeny elektronikai eszközöket;
  • gondoskodni kell a háziállatok biztonságáról;
  • figyelni kell a riasztásokat és az aktuális időjárási radarokat.

A viharok gyakran a kertekben okozzák a legtöbb problémát, mivel a szél pillanatok alatt felkaphat tárgyakat. Egy felboruló napernyő vagy elszabaduló kerti bútor akár ablakokat és járműveket is megrongálhat. A hirtelen lezúduló csapadék pedig gyorsan túlterhelheti a vízelvezető rendszereket. A zivatar az autósokra is veszélyes lehet, főleg jégeső esetén, amely rövid idő alatt is horpadásokat okozhat a karosszérián. Ilyenkor a legbiztonságosabb megoldás a fedett parkolás, illetve a mélyebben fekvő, könnyen elárasztható területek kerülése.

Otthon szintén fontos az előkészület: indulás előtt érdemes minden ablakot bezárni, a redőnyöket lehúzni, és az erkélyről eltenni mindent, amit a szél felkaphat. A legtöbb probléma ugyanis megelőzhető, ha időben gondoskodunk a védekezésről, és nem a vihar megérkezésekor kezdünk el intézkedni.

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