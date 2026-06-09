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Mikor jön a vihar? Ekkor érkeznek meg a zivatarok

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vihar

Mikor jön a vihar? Ekkor érkeznek meg a zivatarok

1 órája
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Hullámzó frontrendszer alakítja Magyarország időjárását a hét közepén, ezért a lehűlés és a csapadék nem egyszerre érkezik meg az ország minden részére. Azonban az ország több részén heves viharok, zivatarok várhatóak.
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viharzivataridőjárás

Már kedden délutántól záporok és zivatarok alakulhatnak ki elsősorban a nyugati és az északi országrészben. Szerdán az ország nagy részén még kitart a meleg idő, ugyanakkor a Dunától keletre napközben elszórtan szintén előfordulhatnak záporok, zivatarok - derül ki a Hungaromet Facebook-bejegyzéséből.

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Vihar, jégeső, zivatar Budapesten - képek
Forrás: Fotó: Koncz Márton - Origo

A frontrendszer szerda estétől nyugat felől ismét aktívabbá válik, ekkor egyre több helyen várható eső, zápor és zivatar. A legnagyobb veszélyt a heves zivatarok jelenthetik, amelyekhez károkozó erejű széllökések és nagyobb méretű jég is társulhat.

A jelenlegi előrejelzések szerint a heves zivatarok kialakulására a legnagyobb esély a Dél-Dunántúlon mutatkozik.

A MET veszélyjelzése alapján szerdára az egész országra elsőfokú riasztás van kiadva, a fent említett dél-dunántúli régióban másodfokú riasztás van érvényben.

Meddig tart a zivataros időjárás?

Ahogy az Origo is beszámolt róla hiába kánikulával indul a hét, csak néhol lehet zápor. Az időjárás szerdától lehűl egy kissé, a hét második felében kiadós eső várható. A Köpönyeg előrejelzése alapján szombatig biztos kitart az esős időd, leghamarabb jövő hét hétfőn számíthatunk arra, hogy visszatér a nyár.

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