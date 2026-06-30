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zivatar

Kiadták a riasztást: erős zivatarok csapnak le az országra

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Az érintett területeken akár jégeső is eshet. Az előrejelzések szerint a zivatarok kialakulása mellett villámlásra és erős szélre is fel kell készülni.
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zivatarveszélyjelzésszélriasztás

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken  az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Időjárás: markáns hidegfront érkezik, esővel, zivatarokkal és viharos széllel
Zivatarok kialakulása miatt adtak ki figyelmeztetést / Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash (Képünk illusztráció)

Zivatarok kialakulása miatt adtak ki figyelmeztetést

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- jelentette be a Katasztrófavédelem.

Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

A napokban szükség lesz még az esernyőkre

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán egy hidegfront hatására többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és záporokra, zivatarokra is számítani kell, amelyek helyenként intenzív csapadékot és erős széllökéseket hozhatnak. A hőmérséklet ugyan mérséklődik, de még mindig meleg lesz: a délutáni maximumok 28–34 fok között alakulnak, a minimumok pedig 17–22 fok között várhatók. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Csütörtökön pedig, a változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, helyenként még kialakulhat futó zápor vagy egy-egy zivatar, de ezek már kevesebb helyet érintenek.


 

 

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