10 jel, hogy ideje új szemüveget készíttetned

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Sokan csak akkor gondolnak új szemüvegre, amikor a régi már eltörik vagy használhatatlanná válik. Pedig a látásunk és az életmódunk folyamatosan változik, így a korábban tökéletes szemüveg idővel már nem biztos, hogy megfelelő korrekciót nyújt.

A Trend Optika szakemberei elárulják azt a tíz figyelmeztető jelet, amely arra utalhat, hogy itt az ideje új szemüveget készíttetned.

1. Gyakran fáj a fejed:

ha a szemednek folyamatosan erőlködnie kell az éles látás érdekében, az könnyen vezethet fejfájáshoz, különösen olvasás vagy számítógépes munka után.

2. Homályosabbnak látod a világot:

talán észre sem veszed azonnal, hogy a látásod romlott. A közlekedési táblák, a távoli feliratok vagy akár a televízió képe egyre kevésbé tűnik élesnek.

3. Hunyorogva jobban látsz:

ha rendszeresen azon kapod magad, hogy összehúzott szemmel próbálsz fókuszálni, az szinte biztosan arra utal, hogy a jelenlegi szemüveged már nem biztosít optimális látásélességet.

4. Nehezebbé vált az olvasás:

különösen 40 éves kor felett gyakori, hogy az apró betűk olvasása egyre nagyobb kihívást jelent. Ha távolabb kell tartanod a könyvet vagy a telefonodat, mint korábban, érdemes látásvizsgálatot kérned.

5. Gyorsan elfárad a szemed:

a szemfáradtság, az égő vagy szúró érzés gyakran annak a jele, hogy a szemed folyamatosan kompenzálni próbálja a nem megfelelő korrekciót. Ez a nap végére különösen zavaróvá válhat.

6. Megváltoztak a munkakörülményeid:

sokan ma már jóval több időt töltenek monitor előtt, mint néhány évvel ezelőtt. Előfordulhat, hogy ehhez speciális, például irodai vagy kékfényszűrő lencsére lenne szükséged – ezekből nagy választékot találsz a Trend Optika szaküzleteiben.

7. A szemüveglencséd karcos vagy sérült:

a karcolások nemcsak esztétikai problémát jelentenek. A sérült lencse ronthatja a látás minőségét, zavaró fényvisszaverődéseket okozhat, és hosszabb távon a szem fokozott terheléséhez vezethet.

8. A kereted már nem kényelmes:

ha a szemüveged nyomja az orrodat, csúszkál, vagy a szára kényelmetlenül feszül, érdemes lehet új keretben gondolkodnod.

9. Több mint egy éve nem voltál látásvizsgálaton:

a szakemberek általában évente egyszeri látásellenőrzést javasolnak, még akkor is, ha úgy érzed, jól látsz. A látás változásai sokszor fokozatosan alakulnak ki, ezért nem mindig veszed észre őket időben.

10. A szemüveged már nem illik az életstílusodhoz:

az elmúlt években rengeteget fejlődtek a szemüveglencsék és a keretek. Lehet, hogy a jelenlegi szemüveged még működik, de már nem nyújtja azt a kényelmet, könnyedséget vagy esztétikai élményt, amelyet a modern megoldások biztosítani tudnak.