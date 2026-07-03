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PR cikk

10 jel, hogy ideje új szemüveget készíttetned

21 perce
Olvasási idő: 5 perc
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PR cikkszemüvegTrend Optikalátás
Overworked young Caucasian businessman suffering from eye strain and headache working on laptop sitting at home office desk. Tired freelancer man guy takes off glasses and massages, rubbing temples.
Forrás: Shutterstock

Sokan csak akkor gondolnak új szemüvegre, amikor a régi már eltörik vagy használhatatlanná válik. Pedig a látásunk és az életmódunk folyamatosan változik, így a korábban tökéletes szemüveg idővel már nem biztos, hogy megfelelő korrekciót nyújt. 

A Trend Optika szakemberei elárulják azt a tíz figyelmeztető jelet, amely arra utalhat, hogy itt az ideje új szemüveget készíttetned.

 

1. Gyakran fáj a fejed:

 ha a szemednek folyamatosan erőlködnie kell az éles látás érdekében, az könnyen vezethet fejfájáshoz, különösen olvasás vagy számítógépes munka után.

 

2. Homályosabbnak látod a világot:

 talán észre sem veszed azonnal, hogy a látásod romlott. A közlekedési táblák, a távoli feliratok vagy akár a televízió képe egyre kevésbé tűnik élesnek. 

 

3. Hunyorogva jobban látsz:

 ha rendszeresen azon kapod magad, hogy összehúzott szemmel próbálsz fókuszálni, az szinte biztosan arra utal, hogy a jelenlegi szemüveged már nem biztosít optimális látásélességet.

 

4. Nehezebbé vált az olvasás

 különösen 40 éves kor felett gyakori, hogy az apró betűk olvasása egyre nagyobb kihívást jelent. Ha távolabb kell tartanod a könyvet vagy a telefonodat, mint korábban, érdemes látásvizsgálatot kérned.

 

5. Gyorsan elfárad a szemed:

 a szemfáradtság, az égő vagy szúró érzés gyakran annak a jele, hogy a szemed folyamatosan kompenzálni próbálja a nem megfelelő korrekciót. Ez a nap végére különösen zavaróvá válhat.

 

6. Megváltoztak a munkakörülményeid:

 sokan ma már jóval több időt töltenek monitor előtt, mint néhány évvel ezelőtt. Előfordulhat, hogy ehhez speciális, például irodai vagy kékfényszűrő lencsére lenne szükséged – ezekből nagy választékot találsz a Trend Optika szaküzleteiben.

 

7. A szemüveglencséd karcos vagy sérült:

 a karcolások nemcsak esztétikai problémát jelentenek. A sérült lencse ronthatja a látás minőségét, zavaró fényvisszaverődéseket okozhat, és hosszabb távon a szem fokozott terheléséhez vezethet.

 

8. A kereted már nem kényelmes:

 ha a szemüveged nyomja az orrodat, csúszkál, vagy a szára kényelmetlenül feszül, érdemes lehet új keretben gondolkodnod. 

 

9. Több mint egy éve nem voltál látásvizsgálaton

a szakemberek általában évente egyszeri látásellenőrzést javasolnak, még akkor is, ha úgy érzed, jól látsz. A látás változásai sokszor fokozatosan alakulnak ki, ezért nem mindig veszed észre őket időben.

 

10. A szemüveged már nem illik az életstílusodhoz:

 az elmúlt években rengeteget fejlődtek a szemüveglencsék és a keretek. Lehet, hogy a jelenlegi szemüveged még működik, de már nem nyújtja azt a kényelmet, könnyedséget vagy esztétikai élményt, amelyet a modern megoldások biztosítani tudnak.

 

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