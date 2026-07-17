Erre figyeljen, ha vonattal utazik! Szombattól újabb korlátozások lépnek életbe

Az első ütemben elvégzett, főként Abony térségét érintő ágyazatrendezési munkák befejeződtek, jelenleg Cegléden dolgoznak a szakemberek. Július 19-től a 100a vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódik a felújítás: Kőbánya-Kispest állomás első vágányán ágyazati karbantartást végeznek, emellett két elhasználódott váltót is új szerkezetekre cserélnek.
A beruházás célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a forgalombiztonság javítása, valamint a vonatok közlekedésének pontosabbá és megbízhatóbbá tétele az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán.
Mely járatokat érintik a változások?
A MÁV tájékoztatása szerint a munkálatok idején több távolsági és elővárosi járat menetrendje is módosul.
A legfontosabb változások:
- a Nyírség InterCityk továbbra is a Keleti pályaudvarról közlekednek;
- a Napfény InterCityk és a Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon járnak, de módosított menetrend szerint;
- a Z50-es vonatok csúcsidőn kívül óránként, jellemzően 30 perccel eltolva közlekednek;
- a reggeli csúcsidőben Budapest felé megmarad a félórás követés, ugyanakkor Cegléd és Szolnok irányába több sűrítő járat kimarad;
- augusztus 13. és 19. között egyes csúcsidei Z50-es vonatok ideiglenesen csak Kőbánya-Kispestig közlekednek.
Több járat útvonala rövidül a 100a vasútvonal munkálatai miatt
A 100a vasútvonal forgalmi rendjének ideiglenes módosítása miatt több elővárosi járat útvonala is rövidül.
Ennek megfelelően:
- az S50-es és az S21-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak és oda érkeznek;
- a G43-as járatok nem közlekednek Kelenföld és Kőbánya-Kispest között;
- kisebb menetrendi változások várhatók az S60-as, G60-as és S820-as vonatok, valamint a Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő átlós járatok esetében is.
Ez is érdekelheti
Kiderült, hogy mennyire voltak pontosak a vonatok a júniusi hőségben
A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁV+ mobilalkalmazásban, a jegyértékesítési felületeken, valamint az online vágányzári menetrendekből és az állomásokon kihelyezett hirdetményekből.