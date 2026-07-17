Erre figyeljen, ha vonattal utazik! Szombattól újabb korlátozások lépnek életbe

Az első ütemben elvégzett, főként Abony térségét érintő ágyazatrendezési munkák befejeződtek, jelenleg Cegléden dolgoznak a szakemberek. Július 19-től a 100a vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódik a felújítás: Kőbánya-Kispest állomás első vágányán ágyazati karbantartást végeznek, emellett két elhasználódott váltót is új szerkezetekre cserélnek.

A 100a vasútvonal felújításának célja, hogy megszüntessék az érintett szakaszon érvényben lévő sebességkorlátozásokat, ami hosszabb távon pontosabb közlekedést tehet lehetővé (A kép illusztráció.)

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A beruházás célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a forgalombiztonság javítása, valamint a vonatok közlekedésének pontosabbá és megbízhatóbbá tétele az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán.

Mely járatokat érintik a változások?

A MÁV tájékoztatása szerint a munkálatok idején több távolsági és elővárosi járat menetrendje is módosul.

A legfontosabb változások:

a Nyírség InterCityk továbbra is a Keleti pályaudvarról közlekednek;

a Napfény InterCityk és a Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon járnak, de módosított menetrend szerint;

a Z50-es vonatok csúcsidőn kívül óránként, jellemzően 30 perccel eltolva közlekednek;

a reggeli csúcsidőben Budapest felé megmarad a félórás követés, ugyanakkor Cegléd és Szolnok irányába több sűrítő járat kimarad;

augusztus 13. és 19. között egyes csúcsidei Z50-es vonatok ideiglenesen csak Kőbánya-Kispestig közlekednek.

Több járat útvonala rövidül a 100a vasútvonal munkálatai miatt

A 100a vasútvonal forgalmi rendjének ideiglenes módosítása miatt több elővárosi járat útvonala is rövidül.

Ennek megfelelően:

az S50-es és az S21-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak és oda érkeznek;

a G43-as járatok nem közlekednek Kelenföld és Kőbánya-Kispest között;

kisebb menetrendi változások várhatók az S60-as, G60-as és S820-as vonatok, valamint a Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő átlós járatok esetében is.

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