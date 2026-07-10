Újabb változás a magyar médiában: új főszerkesztő kerül a 24.hu élére

Augusztus 1-jétől Bita Dániel lesz a 24.hu főszerkesztője, az új főszerkesztő-helyettesi posztot pedig Jankovics Márton veszi át. Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját a médiacég kötelékében.

Változás történik a 24.hu vezetésében: Bita Dániel veszi át a lap irányítását, Pető Péter pedig új feladatkörben folytatja munkáját (A kép illusztráció) Fotó: Markus Winkler

Bita Dániel lesz a 24.hu új főszerkesztője

Augusztus 1-jétől Bita Dániel veszi át a 24.hu főszerkesztői feladatait, míg az eddigi vezető, Pető Péter új pozícióban folytatja munkáját a Central Médiacsoportnál. Bita 2019 óta főszerkesztő-helyettesként és a Közélet rovat vezetőjeként dolgozik, az új főszerkesztő-helyettes pedig Jankovics Márton lesz.

Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként a vállalat előfizetéses stratégiájáért, a 24 Extra további fejlesztéséért, valamint a News portfólió tartalmi és üzleti eredményeiért felel majd.

Emellett továbbra is részt vesz a prémium tartalmak készítésében: cikkeket és hírleveleket ír, valamint podcastokban szerepel. A vezetőváltás augusztus elején lép életbe, és a lap szerkesztőségi irányítását, illetve a kiadó előfizetéses üzletágát is érinti. A Central közleménye szerint Bita Dániel eddig is meghatározó szerepet vállalt a lap szakmai munkájának és napi működésének irányításában egyaránt – tudtuk meg a 444 cikkéből, ahol szintén jelentős változások vannak.

Új főszerkesztőt neveztek ki a 444 élére

Munk Veronika teljes főszerkesztői felhatalmazással veszi át a 444 irányítását 2026 augusztusától. Uj Péter társalapítóként továbbra is részt vesz a Magyar Jeti és a hírportál stratégiai munkájában, miközben a lap megújulást és erősebb olvasói kapcsolatokat ígér – derül ki az általuk küdött sajtóközleményből.