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catl debrecen

Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén

1 órája
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20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják.
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catl debrecentűzakkumulátorgyár

Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési (felvonulási) területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban - tájékoztatta a vállalat az MTI-t.

Kábelek és faanyagok gyulladtak ki a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén
Kábelek és faanyagok gyulladtak ki a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Kábelek és faanyagok gyulladtak ki a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén

Közleményükben azt írták, az érintett, mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította.

Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják - jelezték a közleményben.

 

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