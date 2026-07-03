Majmok szöktek meg a budapesti állatkertben – videó

Két, frissen beköltözött hulmán langur szökött meg a számukra kijelölt területről a Biodómban a Fővárosi Állat- és Növénykertben péntek délután - közölte az állatkert a Facebook-oldalán.

Hamar megtalálták a megszökött állatokat

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Mint írták, a hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj, de mivel

vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járnak el.

A szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítése pedig elsősorban az állatok nyugalmát és védelmét szolgálta. A helyzetet 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, a ház pedig ezután újranyitott.

Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak. Láthatóan nem viselte meg őket a kaland

- írták a Facebookon.

Vizsgálják, hogyan szökhettek meg az állatok

Az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemezni fogják és megteszik a szükséges szakmai lépéseket, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható.