Majmok szöktek meg a budapesti állatkertben – videó

Két, frissen beköltözött hulmán langur szökött meg a számukra kijelölt területről a Biodómban a Fővárosi Állat- és Növénykertben péntek délután - közölte az állatkert a Facebook-oldalán.
Mint írták, a hulmán alapvetően nem veszélyes, természetes előfordulási területén jól alkalmazkodó, az ember közelségéhez szokott faj, de mivel
vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járnak el.
A szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítése pedig elsősorban az állatok nyugalmát és védelmét szolgálta. A helyzetet 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, a ház pedig ezután újranyitott.
Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak. Láthatóan nem viselte meg őket a kaland
- írták a Facebookon.
Vizsgálják, hogyan szökhettek meg az állatok
Az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemezni fogják és megteszik a szükséges szakmai lépéseket, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható.