Ma eldől, ki lesz a 201. balatonfüredi Anna-bál szépe – fotókon idézzük fel a tavalyi Anna-bált

Az Anna-bál szépe választás a rendezvény egyik legfontosabb hagyománya. A hölgyek Herendi porcelánszíveket kapnak, a közönség szavazatai alapján pedig tizenöten jutnak a döntőbe.
Szombaton megválasztják a 201. Anna-bál szépét Balatonfüreden
Szombaton rendezik meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek fénypontjaként éjfél előtt megválasztják a bál szépét és két udvarhölgyét. A július 25-i eseményt felvonulás, nyitótánc, gálavacsora és ünnepi műsor kíséri.
A hölgyek 18 órától a Vaszary Galéria kertjében kapják meg a számozott Herendi porcelánszíveket, amelyek viselésével automatikusan részt vesznek a választáson. A vendégek a belépőjegyükhöz kapott szavazólapon jelölhetik meg, kit tartanak a bál legszebbjének.
A szavazóurnákat 22 órakor zárják le. A legtöbb voksot kapott 15 kisasszony 22.30-kor mutatkozik be a közönség előtt, majd a szakmai zsűri kiválasztja az Anna-bál szépét és két udvarhölgyét. Az eredményt 23.45-kor hirdetik ki – derül ki a rendezvény hivatalos honlapján, az Annabal.hu-n közzétett programból.
Képre kattintva elbűvölően csodás galéria nyílik a tavalyi, 200. balatonfüredi Anna-bálról:
Felvonulással és nyitótánccal kezdődött a 200. Anna-bál
A 200. Anna-bál szépe 19 órakor lovashintón érkezett meg a Vaszary Galéria kertjébe. A báli felvonulás fél órával később indult el az Anna Grand Hotelhez.
A 20.15-kor kezdődő nyitányon átadták a Kiss Ernő-díjat, a nyitótáncokat pedig a Magyar Állami Operaház balettművészei adták elő. A programban négyfogásos gálavacsora, gálaműsor, éjféli büfé és hajnalig tartó táncos mulatság is szerepelt.
Már több mint kétszáz éves hagyományt őriz a balatonfüredi Anna-bál
A balatonfüredi Anna-bál története 1825-ben kezdődött, amikor megrendezték az első ünnepséget. Nevét Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztináról kapta, akinek báli bemutatkozása inspirálta az eseményt. A rendezvény hamar a reformkori nemesség és polgárság fontos találkozóhelyévé vált, később pedig kulturális és turisztikai látványossággá nőtte ki magát. Az Anna-bált 2014-ben hungarikummá nyilvánították.
A jubileumi, 200. Anna-bál szépének a 18 éves budapesti Szabó Laurát választották, aki édesanyja ruhájában jelent meg. Az első udvarhölgy a 17 éves balatonfüredi Windisch Laura, a második udvarhölgy pedig a 18 éves, szintén balatonfüredi Zsoldos Laura lett. A győztest a báli vendégek szavazatai és a szakmai zsűri döntése alapján választották ki.