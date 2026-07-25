Ma eldől, ki lesz a 201. balatonfüredi Anna-bál szépe – fotókon idézzük fel a tavalyi Anna-bált

Az Anna-bál szépe választás a rendezvény egyik legfontosabb hagyománya. A hölgyek Herendi porcelánszíveket kapnak, a közönség szavazatai alapján pedig tizenöten jutnak a döntőbe.

Szombaton megválasztják a balatonfüredi Anna-bál szépét. (A kép a tavalyi eseményen készült) Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

Szombaton megválasztják a 201. Anna-bál szépét Balatonfüreden

Szombaton rendezik meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek fénypontjaként éjfél előtt megválasztják a bál szépét és két udvarhölgyét. A július 25-i eseményt felvonulás, nyitótánc, gálavacsora és ünnepi műsor kíséri.

A hölgyek 18 órától a Vaszary Galéria kertjében kapják meg a számozott Herendi porcelánszíveket, amelyek viselésével automatikusan részt vesznek a választáson. A vendégek a belépőjegyükhöz kapott szavazólapon jelölhetik meg, kit tartanak a bál legszebbjének.

A szavazóurnákat 22 órakor zárják le. A legtöbb voksot kapott 15 kisasszony 22.30-kor mutatkozik be a közönség előtt, majd a szakmai zsűri kiválasztja az Anna-bál szépét és két udvarhölgyét. Az eredményt 23.45-kor hirdetik ki – derül ki a rendezvény hivatalos honlapján, az Annabal.hu-n közzétett programból.

Képre kattintva elbűvölően csodás galéria nyílik a tavalyi, 200. balatonfüredi Anna-bálról: