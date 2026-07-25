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balatonfüred

Ma eldől, ki lesz a 201. balatonfüredi Anna-bál szépe – fotókon idézzük fel a tavalyi Anna-bált

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A balatonfüredi fesztivál ünnepi hete szombaton éri el csúcspontját. A 201. Anna-bált 2026. július 25-én rendezik meg, az est végén pedig megválasztják a bál szépét és két udvarhölgyét.
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balatonfüredAnna-bál BalatonfüredbálAnna-bál

Az Anna-bál szépe választás a rendezvény egyik legfontosabb hagyománya. A hölgyek Herendi porcelánszíveket kapnak, a közönség szavazatai alapján pedig tizenöten jutnak a döntőbe.

Szombaton megválasztják a balatonfüredi Anna-bál szépét., 20250726 BalatonfüredAnna-bál megnyitó, nyitótánc.Fotó: Fülöp Ildikó FIVeszprém Megyei Napló
Szombaton megválasztják a balatonfüredi Anna-bál szépét. (A kép a tavalyi eseményen készült) Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

Szombaton megválasztják a 201. Anna-bál szépét Balatonfüreden

Szombaton rendezik meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek fénypontjaként éjfél előtt megválasztják a bál szépét és két udvarhölgyét. A július 25-i eseményt felvonulás, nyitótánc, gálavacsora és ünnepi műsor kíséri.

A hölgyek 18 órától a Vaszary Galéria kertjében kapják meg a számozott Herendi porcelánszíveket, amelyek viselésével automatikusan részt vesznek a választáson. A vendégek a belépőjegyükhöz kapott szavazólapon jelölhetik meg, kit tartanak a bál legszebbjének.

A szavazóurnákat 22 órakor zárják le. A legtöbb voksot kapott 15 kisasszony 22.30-kor mutatkozik be a közönség előtt, majd a szakmai zsűri kiválasztja az Anna-bál szépét és két udvarhölgyét. Az eredményt 23.45-kor hirdetik ki – derül ki a rendezvény hivatalos honlapján, az Annabal.hu-n közzétett programból.

Képre kattintva elbűvölően csodás galéria nyílik a tavalyi, 200. balatonfüredi Anna-bálról:

200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
200. Anna-bál, 200.Anna-bál
Galéria: Gyönyörű lányok a jubileumi 200. Anna-bálon
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Vendégek a jubileumi 200. Anna-bálon, 2025. július 26-án, Balatonfüreden, az Anna Grand Hotelben

Felvonulással és nyitótánccal kezdődött a 200. Anna-bál

A 200. Anna-bál szépe 19 órakor lovashintón érkezett meg a Vaszary Galéria kertjébe. A báli felvonulás fél órával később indult el az Anna Grand Hotelhez.

A 20.15-kor kezdődő nyitányon átadták a Kiss Ernő-díjat, a nyitótáncokat pedig a Magyar Állami Operaház balettművészei adták elő. A programban négyfogásos gálavacsora, gálaműsor, éjféli büfé és hajnalig tartó táncos mulatság is szerepelt.

20250726 Balatonfüred A 200. Anna-bál eredményhirdetése a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában. Fotó: Nagy Lajos NL Veszprémi Napló
Vendégek a jubileumi 200. Anna-bálon, 2025. július 26-án, Balatonfüreden, az Anna Grand Hotelben
Fotó: Nagy Lajos/Veszprém Megyei Napló

Már több mint kétszáz éves hagyományt őriz a balatonfüredi Anna-bál

A balatonfüredi Anna-bál története 1825-ben kezdődött, amikor megrendezték az első ünnepséget. Nevét Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztináról kapta, akinek báli bemutatkozása inspirálta az eseményt. A rendezvény hamar a reformkori nemesség és polgárság fontos találkozóhelyévé vált, később pedig kulturális és turisztikai látványossággá nőtte ki magát. Az Anna-bált 2014-ben hungarikummá nyilvánították.

A jubileumi, 200. Anna-bál szépének a 18 éves budapesti Szabó Laurát választották, aki édesanyja ruhájában jelent meg. Az első udvarhölgy a 17 éves balatonfüredi Windisch Laura, a második udvarhölgy pedig a 18 éves, szintén balatonfüredi Zsoldos Laura lett. A győztest a báli vendégek szavazatai és a szakmai zsűri döntése alapján választották ki.

 

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