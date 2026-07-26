Mutatjuk a 201. Anna-bál legszebb és legfelemelőbb pillanatait

Szombaton tartották meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált. A közönség szavazatai alapján tizenöt fiatal jutott a döntőbe, közülük választotta ki a szakmai zsűri a bál szépét és két udvarhölgyét.

A 201. Anna-bálon a balatonfüredi Windisch Laura nyerte el a bál szépe címet, udvarhölgyei között pedig testvére is helyet kapott. Fotó: ORIGO

Ilyen volt a 201. Anna-bál Balatonfüreden

Szombaton rendezték meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek végén a 18 éves Windisch Laurát választották a bál szépének. A balatonfüredi fiatal tavaly már első udvarhölgy lett, idén pedig elnyerte a rendezvény fő címét.

Az első udvarhölgy a 16 éves debreceni Tollas Viktória lett, aki először vett részt az Anna-bálon. A második udvarhölgy Windisch Laura 16 éves testvére, Windisch Regina lett, aki szintén első alkalommal érkezett a rendezvényre.

A képre kattintva galéria nyílik: