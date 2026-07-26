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balatonfüred

Mutatjuk a 201. Anna-bál legszebb és legfelemelőbb pillanatait

23 perce
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Elegáns felvonulás, nyitótánc és gálavacsora kísérte Balatonfüred egyik legnagyobb hagyományú rendezvényét. A 201. Anna-bál szépe a 18 éves Windisch Laura lett, aki egy évvel korábban még első udvarhölgyként állt a közönség elé. A második udvarhölgynek saját testvérét választották.
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balatonfüredbálAnna-bál

Szombaton tartották meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált. A közönség szavazatai alapján tizenöt fiatal jutott a döntőbe, közülük választotta ki a szakmai zsűri a bál szépét és két udvarhölgyét.

A 201. Anna-bálon a balatonfüredi Windisch Laura nyerte el a bál szépe címet, udvarhölgyei között pedig testvére is helyet kapott., 201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
A 201. Anna-bálon a balatonfüredi Windisch Laura nyerte el a bál szépe címet, udvarhölgyei között pedig testvére is helyet kapott. Fotó: ORIGO

Ilyen volt a 201. Anna-bál Balatonfüreden

Szombaton rendezték meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek végén a 18 éves Windisch Laurát választották a bál szépének. A balatonfüredi fiatal tavaly már első udvarhölgy lett, idén pedig elnyerte a rendezvény fő címét.

Az első udvarhölgy a 16 éves debreceni Tollas Viktória lett, aki először vett részt az Anna-bálon. A második udvarhölgy Windisch Laura 16 éves testvére, Windisch Regina lett, aki szintén első alkalommal érkezett a rendezvényre.

A képre kattintva galéria nyílik:

201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
201. Anna-bál, Balatonfüred, 2026.07.25.
Galéria: A 201. Annabál képekben
Fotó: ORIGO
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A 201. Annabál képekben

Az est felvonulással, nyitótánccal, gálavacsorával és ünnepi műsorral kezdődött. A hölgyek a Vaszary Galéria kertjében kapták meg a számozott Herendi porcelánszíveket, majd a báli közönség szavazatai alapján tizenöten jutottak a döntőbe. Közülük szakmai zsűri választotta ki a bál szépét és két udvarhölgyét.

A győztesek vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikázáson vettek részt Balatonfüreden.

 

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