Mutatjuk a 201. Anna-bál legszebb és legfelemelőbb pillanatait

Szombaton tartották meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált. A közönség szavazatai alapján tizenöt fiatal jutott a döntőbe, közülük választotta ki a szakmai zsűri a bál szépét és két udvarhölgyét.
Ilyen volt a 201. Anna-bál Balatonfüreden
Szombaton rendezték meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek végén a 18 éves Windisch Laurát választották a bál szépének. A balatonfüredi fiatal tavaly már első udvarhölgy lett, idén pedig elnyerte a rendezvény fő címét.
Az első udvarhölgy a 16 éves debreceni Tollas Viktória lett, aki először vett részt az Anna-bálon. A második udvarhölgy Windisch Laura 16 éves testvére, Windisch Regina lett, aki szintén első alkalommal érkezett a rendezvényre.
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Az est felvonulással, nyitótánccal, gálavacsorával és ünnepi műsorral kezdődött. A hölgyek a Vaszary Galéria kertjében kapták meg a számozott Herendi porcelánszíveket, majd a báli közönség szavazatai alapján tizenöten jutottak a döntőbe. Közülük szakmai zsűri választotta ki a bál szépét és két udvarhölgyét.
A győztesek vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikázáson vettek részt Balatonfüreden.