Íme a különleges desszert, amit az idei Anna-bálon szolgálnak fel

Egyedi tányérdesszert zárja az Anna-bál gálavacsoráját. Jakabfi Dávid alkotásában a csokoládés alapot áfonya és kétféle pisztáciás elem egészíti ki.

Jakabfi Dávid, a 2026-os év cukrásza készítette el az Anna-bál édességét

Kiderült, milyen desszert kerül az Anna-bál vendégei elé

Különleges édességgel zárul a 2026. július 25-i Anna-bál gálavacsorája. A több száz vendégnek készülő tányérdesszertet Jakabfi Dávid, a 2026-os év cukrásza alkotta meg, aki csapatával napokon át dolgozott az előkészítésen.

A felkérés mögött egy évekre visszanyúló szakmai kapcsolat áll. Jakabfi Dávid korábban Ausztriában dolgozott együtt az Anna Grand Hotel jelenlegi séfjével, később pedig a szálloda cukrászainak is tartott oktatást és desszertbemutatót. Stílusa már akkor felkeltette a szervezők figyelmét, így idővel az Anna-báli együttműködés is körvonalazódott.

A gálavacsora végén brownie kerül a vendégek elé pisztáciaropogóssal, házi csokoládékrémmel, sós pisztáciagrillázzsal és többféle áfonyás elemmel.

A szervezők azt kérték, hogy a desszertben piskóta és valamilyen bogyós gyümölcs is szerepeljen. Jakabfi Dávid az áfonyát választotta, mert annak savassága ellensúlyozza a sűrű, tömény csokoládés alapot. A gyümölcs lilás árnyalata emellett illik az Anna Grand Hotel bézses, barnás és szürkés színvilágához, valamint a helyszín rózsaszínes-lilás virágaihoz.

A pisztácia kétféle formában jelenik meg a tányéron. A ropogós elem eltérő állagot ad, a sós grillázs pedig pörkölt, enyhén földes ízzel egészíti ki a csokoládét.

Az előkészítés során Jakabfi Dávid és egy cukrászkollégája 1800 darab áfonyazselét szúrt ki, 16 tepsi brownie-t sütött, és több mint 50 liter tejszínt használt fel.

A nagy mennyiség miatt pontos munkaszervezésre volt szükség. Az ételallergiával élő vendégekre is gondoltak, számukra tejmentes változat készült.

Ma eldől, ki lesz a 201. balatonfüredi Anna-bál szépe

Az Anna-bál szépe választás a rendezvény egyik legfontosabb hagyománya. Szombaton rendezik meg Balatonfüreden a 201. Anna-bált, amelynek fénypontjaként éjfél előtt megválasztják a bál szépét és két udvarhölgyét. A július 25-i eseményt felvonulás, nyitótánc, gálavacsora és ünnepi műsor kíséri.