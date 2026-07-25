Visszautasította az Anna-bál fővédnöki felkérését Forsthoffer Ágnes

Visszautasította a szombaton megrendezendő balatonfüredi Anna-bál fővédnöki felkérését és a számára felajánlott tiszteletjegyeket Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök.

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök

Fotó: Fülöp Ildikó / MW

Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: az Anna-bál hungarikum, amelynek a kultúráról, az emberi találkozásokról, a zenéről, a táncról és a hagyományok ápolásáról kell szólnia.

A házelnök szerint a rendezvénynek nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól kell szólnia. Közölte:

ezért utasította vissza a fővédnöki felkérést és a számára felajánlott tiszteletjegyeket.

Forsthoffer Ágnes maga vesz jegyeket az Anna-bálra

Forsthoffer Ágnes azt is leírta, hogy később saját maga szeretne jegyet vásárolni az Anna-bálra, amikor férjével együtt elkísérik lányukat az eseményre.

Bejegyzésében felidézte: az Anna-bál története 1825-ig nyúlik vissza, és reményét fejezte ki, hogy a rendezvény a jövőben is a hagyományok és az emberi találkozások balatonfüredi ünnepe marad.