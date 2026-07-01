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villamosenergia

Rekordközeli volt az áramfogyasztás Magyarországon

48 perce
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Óriási terhelést kapott a magyar áramhálózat a hőség miatt. Kedden is rekordközeli volt az áramfogyasztás Magyarországon, de nem érte el a hétfőn mért történelmi nyári csúcsot. A Mavir, vagyis a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. adatai szerint az esti csúcsidőben 7352 megawattos bruttó rendszerterhelést regisztráltak.
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Kedden ismét meghaladta a hazai áramfogyasztás a korábbi nyári rekordot, de a hétfőn mért történelmi nyári csúcs alatt maradt. A Mavir adatai szerint az esti csúcsidőben, 19 óra körül 7352 megawattos bruttó rendszerterhelést regisztráltak Magyarországon – írja az MTI.

hőség miatt hatalmasat nőtt az áramfogyasztás Magyarországon
 Hőség miatt hatalmasat nőtt az áramfogyasztás Magyarországon Fotó: Unsplash

A hőség miatt hatalmasat nőtt az áramfogyasztás Magyarországon

Ez 136 megawattal kevesebb volt a hétfői értéknél, amikor 7488 megawattal megdőlt a valaha mért legnagyobb nyári áramfogyasztási rekord. A korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án jegyezték fel, akkor 7036 megawatt volt a legmagasabb terhelés.

A téli fogyasztási csúcsok általában magasabbak, Magyarországon a mindenkori rekordot idén, 2026. január 13-án mérték, amikor a villamosenergia-rendszer terhelése elérte a 8182 megawattot.

A tartós hőség miatt jelentősen megnőtt a villamosenergia-rendszer terhelése. A megnövekedett áramigény miatt több agglomerációs településen is akadozott az áramszolgáltatás, az MVM szerint ugyanakkor a rendszer felkészült a nyári csúcsidőszakra. A szakembereknek már ki kellett vonulniuk a hőség okozta meghibásodások miatt.

Kapitány István önmérsékletre szólítja fel a lakosságot

Az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban a gazdasági és energetikai miniszter. A villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István.

 

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