Traktorok és kombájnok lepik el az utakat, erre nagyon figyeljenek az autósok

Az aratási szezonban egyre több traktor, kombájn és mezőgazdasági munkagép jelenik meg a magyar utakon. Ilyenkor az autósoknak különösen fontos türelmesen és körültekintően közlekedniük, mert ezek a járművek lassan haladnak, sokszor szélesek, és nehéz őket biztonságosan megelőzni.

Aratás idején egyre több traktor, kombájn és mezőgazdasági munkagép közlekedik a magyar utakon. Mutatjuk, mire kell figyelniük az autósoknak a balesetek elkerülése érdekében (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Traktorok és kombájnok lepik el az utakat aratás idején

A mezőgazdasági munkagépek jelentős része lassú járműnek számít, ezért legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel közlekedhet. Ezt a jármű hátulján lévő piros szegélyű, narancssárga fényvisszaverő háromszög is jelzi. Bár egy traktor vagy kombájn mögött gyorsan feltorlódhat a sor, érdemes észben tartani, hogy ezek a gépek az aratási munkák miatt vannak úton.

Nem minden munkagéphez kell jogosítvány

Sokan nem tudják, hogy bizonyos kisebb mezőgazdasági gépek magánterületen jogosítvány nélkül is használhatók. Más a helyzet azonban akkor, ha a jármű közútra hajt. Ilyenkor már szükség lehet megfelelő kategóriájú vezetői engedélyre, forgalmi engedélyre, rendszámra és kötelező biztosításra is. A nagyobb traktorok és mezőgazdasági vontatók vezetéséhez jellemzően már jogosítvány kell.

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A türelmetlen előzés súlyos balesetet okozhat

A kombájnok és traktorok előzése azért is veszélyes, mert sokszor szélesebbek egy átlagos járműnél, és akár a szemközti sávba is átnyúlhatnak. Előzés előtt mindig meg kell győződni arról, hogy belátható az útszakasz, nincs szemből érkező jármű, és a munkagép nem készül balra kanyarodni vagy földútra letérni. A BOON.hu cikke szerint az aratási időszakban a türelmetlen előzések okozhatják a legsúlyosabb baleseteket.

Kemény bírság jöhet a sáros mezőgazdasági járművek miatt

Az új KRESZ-szabályok szigorúbban kezelik, ha egy mezőgazdasági jármű sarat hord fel a földekről az aszfaltra. A csúszóssá váló útszakasz komoly balesetveszélyt jelenthet, ezért a felelősség is egyértelműbb lesz. A szabályszegés akár több százezer forintos bírságot is maga után vonhat.