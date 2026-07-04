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Arnold Schwarzenegger

Sokkal többet fizethettek Schwarzeneggerék a budapesti metrólezárásért, mint eddig hittük

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Egy budapesti filmforgatás miatt jóval nagyobb összeg kerülhetett a fővároshoz köthető közlekedési cégekhez, mint azt korábban tudni lehetett. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone produkciója nemcsak az M2-es metró részleges lezárásáért fizetett, hanem a buszpótlás és más kapcsolódó költségek miatt is.
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Arnold SchwarzeneggerBudapestfilmforgatás

Két napra megváltozott a közlekedés Budapesten egy amerikai filmforgatás miatt: június 20–21-én az M2-es metró csak részlegesen járt, mert Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone új produkciójához a vonal egy részét is használták. A lezárás sok utasnak okozott bosszúságot, most viszont kiderült, hogy a fővároshoz köthető közlekedési cégek összesen több mint 97 millió forint + áfát kaptak a forgatással összefüggő költségekre.

Arnold Schwarzenegger filmforgatása miatt részlegesen lezárták az M2-es metrót Budapesten, a filmes cég pedig több millió forintot fizetett a fővárosi közlekedési cégeknek, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 01: Arnold Schwarzenegger attends the world premiere of 20th Century Studios "Avatar: Fire and Ash" at The Dolby Theatre in Hollywood, California on December 01, 2025. Rodin Eckenroth/Getty Images for 20th Century Studios/AFP (Photo by Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Arnold Schwarzenegger filmforgatása miatt részlegesen lezárták az M2-es metrót Budapesten, a filmes cég pedig több millió forintot fizetett a fővárosi közlekedési cégeknek
Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arnold Schwarzenegger filmforgatása Budapesten: külön fizettek a metróért

A BKV Zrt. 47,8 millió forint + áfát számlázott ki a filmes cégnek. Ebben benne volt többek között 3 orosz metrókocsi bérlése, a szakfelügyelet, az áramhasználat, valamint az előkészítés és a helyreállítás költsége is. A legnagyobb tétel a forgatási területhasználat volt, amely 20,2 millió forintba került, míg az előkészítéshez és helyreállításhoz kapcsolódó területhasználat 10,9 millió forintot tett ki.

A pótlóbuszok is sokba kerültek

A metrólezárás miatt buszpótlásra is szükség volt, ezért a BKK külön szerződést kötött. Ez további 50 millió forint + áfa bevételt jelentett. Bár a forgatás komoly összeget hozott a fővárosi önkormányzathoz köthető cégeknek, a korlátozások miatt sokan elégedetlenek voltak – írja a Blikk.

A korábbi hírek még nagyjából 50 millió forintos bevételről szóltak, az újabb adatok alapján azonban Schwarzeneggerék produkciója ennél jóval többet fizethetett a fővároshoz köthető közlekedési cégeknek. A BKV-nak kiszámlázott összeg mellett ugyanis a buszpótlás is külön tétel volt, így a metrólezárás és a pótlás együtt már több mint 97 millió forint + áfás költséget jelentett a filmes cégnek.

 

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