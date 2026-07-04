Sokkal többet fizethettek Schwarzeneggerék a budapesti metrólezárásért, mint eddig hittük

Két napra megváltozott a közlekedés Budapesten egy amerikai filmforgatás miatt: június 20–21-én az M2-es metró csak részlegesen járt, mert Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone új produkciójához a vonal egy részét is használták. A lezárás sok utasnak okozott bosszúságot, most viszont kiderült, hogy a fővároshoz köthető közlekedési cégek összesen több mint 97 millió forint + áfát kaptak a forgatással összefüggő költségekre.

Arnold Schwarzenegger filmforgatása miatt részlegesen lezárták az M2-es metrót Budapesten, a filmes cég pedig több millió forintot fizetett a fővárosi közlekedési cégeknek

Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arnold Schwarzenegger filmforgatása Budapesten: külön fizettek a metróért

A BKV Zrt. 47,8 millió forint + áfát számlázott ki a filmes cégnek. Ebben benne volt többek között 3 orosz metrókocsi bérlése, a szakfelügyelet, az áramhasználat, valamint az előkészítés és a helyreállítás költsége is. A legnagyobb tétel a forgatási területhasználat volt, amely 20,2 millió forintba került, míg az előkészítéshez és helyreállításhoz kapcsolódó területhasználat 10,9 millió forintot tett ki.

A pótlóbuszok is sokba kerültek

A metrólezárás miatt buszpótlásra is szükség volt, ezért a BKK külön szerződést kötött. Ez további 50 millió forint + áfa bevételt jelentett. Bár a forgatás komoly összeget hozott a fővárosi önkormányzathoz köthető cégeknek, a korlátozások miatt sokan elégedetlenek voltak – írja a Blikk.

A korábbi hírek még nagyjából 50 millió forintos bevételről szóltak, az újabb adatok alapján azonban Schwarzeneggerék produkciója ennél jóval többet fizethetett a fővároshoz köthető közlekedési cégeknek. A BKV-nak kiszámlázott összeg mellett ugyanis a buszpótlás is külön tétel volt, így a metrólezárás és a pótlás együtt már több mint 97 millió forint + áfás költséget jelentett a filmes cégnek.