Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Balaton

Az árvaszúnyogok még az időjárásradart is megzavarták a Balatonnál

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különös jelenséget figyeltek meg a Balaton felett. Az árvaszúnyogok tömeges rajzása olyan erős visszaverődést okozott, hogy az időjárásradaron egy felhőszerű képződmény jelent meg a tó felett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonökoszisztémaárvaszúnyog

Szokatlan jelenséget észleltek a meteorológiai radarokon a Balaton térségében. A Vmet.hu szakemberei először arra gyanakodtak, hogy a képernyőn látható alakzatot vízpára vagy kipárolgás okozhatja, később azonban kiderült, hogy egészen más áll a háttérben: a radar által érzékelt „felhőt” az árvaszúnyogok tömeges kirepülése okozta – írja a Pécs Aktuál.

Árvaszúnyograj lepte el a Balatont, először azt hitték, hogy vízpára
Árvaszúnyograj lepte el a Balatont, először azt hitték, hogy vízpára (A kép illusztráció.)
Fotó: Wikipédia/© entomart

A rovarok hatalmas mennyiségben jelentek meg a tó felett, és a rajzásuk olyan interferenciát keltett, amely megtévesztette az időjárás-figyelő rendszert. A mérések szerint a jelenség általában este 9 óra után kezdődik, és nagyjából éjfélig tart.

Hetekig tarthat az árvaszúnyogok rajzása

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) szerint az idei árvaszúnyograjzás még csak most kezdődött igazán, és a kellemetlen időszak akár több hétig is eltarthat.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: bár a rovarok nagy tömegben való megjelenése sokak számára zavaró lehet, az árvaszúnyogok fontos szerepet töltenek be a Balaton élővilágában.

Fontos tudni, hogy ezek a rovarok nem csípnek, és irtásuk tilos.

A Balatonban élő árvaszúnyogfaj, a Chironomus balatonicus az ökoszisztéma egyik fontos része. A lárvák a tó fenekén található üledékben élnek, ahol szerves törmelékkel és algákkal táplálkoznak, ezzel hozzájárulnak az iszap tisztításához és annak átszellőzéséhez. Emellett fontos táplálékforrást jelentenek számos élőlény számára: halivadékok, vízimadarak, fecskék és denevérek is fogyasztják őket.

Megismétlődhet a szúnyoginvázió?

Új adatok érkeztek a Balaton rovarhelyzetéről, amelyek a következő hónapok folyamataiba is betekintést adnak. A szakértői előrejelzések szerint az árvaszúnyograjzás alakulását több, egymással összefüggő környezeti tényező határozza meg. A 2025-ös szúnyoginvázió hátterében a tartósan meleg víz, valamint a fényszegény környezet állt, a 2026-os előrejelzések viszont mérsékeltebb képet mutatnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!