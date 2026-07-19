Az árvaszúnyogok még az időjárásradart is megzavarták a Balatonnál

Szokatlan jelenséget észleltek a meteorológiai radarokon a Balaton térségében. A Vmet.hu szakemberei először arra gyanakodtak, hogy a képernyőn látható alakzatot vízpára vagy kipárolgás okozhatja, később azonban kiderült, hogy egészen más áll a háttérben: a radar által érzékelt „felhőt” az árvaszúnyogok tömeges kirepülése okozta – írja a Pécs Aktuál.
A rovarok hatalmas mennyiségben jelentek meg a tó felett, és a rajzásuk olyan interferenciát keltett, amely megtévesztette az időjárás-figyelő rendszert. A mérések szerint a jelenség általában este 9 óra után kezdődik, és nagyjából éjfélig tart.
Hetekig tarthat az árvaszúnyogok rajzása
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) szerint az idei árvaszúnyograjzás még csak most kezdődött igazán, és a kellemetlen időszak akár több hétig is eltarthat.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: bár a rovarok nagy tömegben való megjelenése sokak számára zavaró lehet, az árvaszúnyogok fontos szerepet töltenek be a Balaton élővilágában.
Fontos tudni, hogy ezek a rovarok nem csípnek, és irtásuk tilos.
A Balatonban élő árvaszúnyogfaj, a Chironomus balatonicus az ökoszisztéma egyik fontos része. A lárvák a tó fenekén található üledékben élnek, ahol szerves törmelékkel és algákkal táplálkoznak, ezzel hozzájárulnak az iszap tisztításához és annak átszellőzéséhez. Emellett fontos táplálékforrást jelentenek számos élőlény számára: halivadékok, vízimadarak, fecskék és denevérek is fogyasztják őket.
Megismétlődhet a szúnyoginvázió?
Új adatok érkeztek a Balaton rovarhelyzetéről, amelyek a következő hónapok folyamataiba is betekintést adnak. A szakértői előrejelzések szerint az árvaszúnyograjzás alakulását több, egymással összefüggő környezeti tényező határozza meg. A 2025-ös szúnyoginvázió hátterében a tartósan meleg víz, valamint a fényszegény környezet állt, a 2026-os előrejelzések viszont mérsékeltebb képet mutatnak.