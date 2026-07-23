Ellopták az ország egyik legnagyobb Facebook-csoportját, az Asszonysutyorgót

Az Asszonysutyorgó irányítása egy profilja szerint Marokkóban élő férfihoz került. Az eredeti adminok már hetekkel ezelőtt jelezték a problémát a Facebooknak, de továbbra sem kapták vissza a csoportot.

Veszélybe kerülhettek egy zárt női közösség intim bejegyzései. Az Asszonysutyorgó új adminja csütörtök reggel nyilvánossá tette a csoportot. (A kép illusztráció)

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Ellopták az Asszonysutyorgó Facebook-csoportot

Július eleje óta nem jelentek meg új bejegyzések a 430 ezer tagú Asszonysutyorgó Facebook-csoportban. A 444 portál járt utána, mi történt: az eredeti adminoktól ellopták a csoportot, amelynek irányítása egy Yassine Zidouh nevű, profilja szerint Marokkóban élő férfihoz került.

Az új admin csütörtök reggel nyilvánossá tette a korábban zárt közösséget, amelynek kizárólag nők lehettek a tagjai. Ez azért súlyos, mert sokan álnéven osztottak meg intim történeteket. Az eredeti adminok már hetekkel ezelőtt jelentették az esetet a Facebooknak, de a bejelentésük látszólag eddig eredménytelen maradt, így nem kapták vissza a csoport irányítását.

Az Asszonysutyorgó esete ismét ráirányítja a figyelmet a közösségi média használatának és az adatlopásnak a veszélyeire. Egy eltérített fiók vagy ellopott eszköz miatt személyes, akár intim információk is illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

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