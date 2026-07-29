A tartós aszály miatt már a lakossági kutak is veszélybe kerültek

Az aszály következtében több békéscsabai tanyán jelentősen visszaesett a lakossági kutak vízhozama, egyes kutak pedig időszakosan el is apadtak. A problémát a helyiek jelezték az illetékes szervezeteknek, amelyek a lehetséges megoldások feltárására közös munkacsoportot hoztak létre.

Az aszály miatt több békéscsabai tanyán jelentősen csökkent a lakossági kutak vízhozama – A kép illusztráció

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Az aszály miatt adatokat gyűjtenek a lakossági kutakról

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a békéscsabai önkormányzat és a tanyák képviselőinek részvételével indult együttműködés első lépéseként adatokat gyűjtenek a lakossági kutakról. A cél, hogy feltérképezzék a leginkább érintett területeket, valamint megvizsgálják, milyen tényezők állhatnak a vízhozam csökkenése mögött.

A vízügyi szakemberek szerint az elmúlt évek sorozatos száraz időszakai miatt a talajvízkészletek nem tudtak megfelelően feltöltődni, ami hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A vizsgálatok során azt is elemzik, hogy az engedéllyel működő mezőgazdasági öntözőkutak és a háztartási kutak között kimutatható-e bármilyen összefüggés.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a legtöbb érintett lakossági kútról nem áll rendelkezésre megfelelő műszaki dokumentáció, ami megnehezíti a pontos vizsgálatokat. Az adatszolgáltatás ugyanakkor nem mentesíti a tulajdonosokat az esetlegesen szükséges engedélyezési kötelezettségek alól.

További részletek a BEOL oldalán érhetők el.