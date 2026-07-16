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duna

Negatív rekordot döntött a Duna vízállása

19 perce
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Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban.
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dunavízállásaszály

Újabb negatív rekord dőlt meg az elképesztő aszálynak köszönhetően hazai vizeink tekintetében. Ma reggel 4:00 órakor ugyanis Baja híroldalának közlése szerint csupán 26 centiméterre csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén, ezzel megdöntve a valaha mért legkisebb vízállás rekordját. 

Újabb negatív rekord a Dunán az aszály miatt.
Újabb negatív rekord a Dunán az aszály miatt. 
Fotó: Készítette: Derzsi Elekes Andor - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17487712

 

Többéves negatív rekord dőlt meg a Dunán az aszály miat

Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás, ez dőlt meg most. A következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik

 - tájékoztatta lapunkat dr. Goda Zoltán környezetmérnök-kutató, írják Facebook-oldalukon.

 

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