Negatív rekordot döntött a Duna vízállása

Nagy hatással van hazai vizeinkre az aszály. Utoljára 2018-ban volt minimum ennyire alacsony a vízállás, de még ez is megdőlt július 16-án hajnalban.
Újabb negatív rekord dőlt meg az elképesztő aszálynak köszönhetően hazai vizeink tekintetében. Ma reggel 4:00 órakor ugyanis Baja híroldalának közlése szerint csupán 26 centiméterre csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén, ezzel megdöntve a valaha mért legkisebb vízállás rekordját.
Többéves negatív rekord dőlt meg a Dunán az aszály miat
Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás, ez dőlt meg most. A következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik
- tájékoztatta lapunkat dr. Goda Zoltán környezetmérnök-kutató, írják Facebook-oldalukon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!