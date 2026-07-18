Aszály a kertben: nem minden kertész hisz az új csodamódszerben

A hosszabb száraz időszakok és az egyre szélsőségesebb csapadékeloszlás miatt sokan keresnek olyan megoldásokat, amelyek segíthetnek megőrizni a talaj nedvességtartalmát. Az úgynevezett szivacskertet vagy szivacseffektust sokan hatékony fegyvernek tartják az aszály hatásaival szemben – írja a BEOL.

Aszály ellen árkok vagy fák? Megosztja a kertészeket az új módszer (A kép illusztráció.)

A módszer lényege, hogy a veteményesben a lejtőre merőlegesen 20–30 centiméter mély árkokat alakítanak ki. Ezeket gallyakkal, faágakkal, lombbal és más szerves anyagokkal töltik fel, amelyek szivacsként képesek magukba szívni a nagyobb esőzések vizét, majd fokozatosan visszaadni azt a talajnak.

Ennek köszönhetően a növények gyökerei hosszabb ideig juthatnak nedvességhez, ami különösen hasznos lehet olyan időszakokban, amikor kevés a csapadék.

Aszály ellen árkok vagy fák?

A permakultúrából ismert technikát több szakember is támogatja, mert segíthet lassítani a víz lefolyását a kiszáradt talajon. A földbe kerülő faanyag idővel lebomlik, táplálja a talaj élővilágát, elősegítheti a földigiliszták és más hasznos mikroorganizmusok elszaporodását, ami hosszabb távon javíthatja a talaj szerkezetét.

Hankó János békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy a módszer a gyakorlatban nem minden kertben válik be. Szerinte a kialakítása jelentős munkával jár, ráadásul a siker továbbra is attól függ, hogy érkezik-e elegendő csapadék.

Tartós aszály esetén a kertész szerint a bakhátakon termesztett növények földje ugyanúgy kiszáradhat, míg rendszeres esőzés mellett szerinte maga a rendszer veszít a jelentőségéből.

Hankó János saját tapasztalatai alapján a természetes árnyékolást tartja hatékonyabb megoldásnak. Évek óta gyümölcsfákat ültet a veteményes közelébe, mert úgy tapasztalta, hogy ezek árnyékot biztosítanak, mérséklik a párolgást, gyökereik segítik a víz talajban tartását, lehulló leveleik pedig talajtakaróként vagy komposztként is hasznosulnak.