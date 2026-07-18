Aszály a kertben: nem minden kertész hisz az új csodamódszerben

A hosszabb száraz időszakok és az egyre szélsőségesebb csapadékeloszlás miatt sokan keresnek olyan megoldásokat, amelyek segíthetnek megőrizni a talaj nedvességtartalmát. Az úgynevezett szivacskertet vagy szivacseffektust sokan hatékony fegyvernek tartják az aszály hatásaival szemben – írja a BEOL.
A módszer lényege, hogy a veteményesben a lejtőre merőlegesen 20–30 centiméter mély árkokat alakítanak ki. Ezeket gallyakkal, faágakkal, lombbal és más szerves anyagokkal töltik fel, amelyek szivacsként képesek magukba szívni a nagyobb esőzések vizét, majd fokozatosan visszaadni azt a talajnak.
Ennek köszönhetően a növények gyökerei hosszabb ideig juthatnak nedvességhez, ami különösen hasznos lehet olyan időszakokban, amikor kevés a csapadék.
Aszály ellen árkok vagy fák?
A permakultúrából ismert technikát több szakember is támogatja, mert segíthet lassítani a víz lefolyását a kiszáradt talajon. A földbe kerülő faanyag idővel lebomlik, táplálja a talaj élővilágát, elősegítheti a földigiliszták és más hasznos mikroorganizmusok elszaporodását, ami hosszabb távon javíthatja a talaj szerkezetét.
Hankó János békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy a módszer a gyakorlatban nem minden kertben válik be. Szerinte a kialakítása jelentős munkával jár, ráadásul a siker továbbra is attól függ, hogy érkezik-e elegendő csapadék.
Tartós aszály esetén a kertész szerint a bakhátakon termesztett növények földje ugyanúgy kiszáradhat, míg rendszeres esőzés mellett szerinte maga a rendszer veszít a jelentőségéből.
Hankó János saját tapasztalatai alapján a természetes árnyékolást tartja hatékonyabb megoldásnak. Évek óta gyümölcsfákat ültet a veteményes közelébe, mert úgy tapasztalta, hogy ezek árnyékot biztosítanak, mérséklik a párolgást, gyökereik segítik a víz talajban tartását, lehulló leveleik pedig talajtakaróként vagy komposztként is hasznosulnak.
Veszélyes betolakodók jelentek meg Európában
Ijesztő sebességgel terjed Európában két Ázsiából származó invazív rovarfaj. Bár az imádkozó sáskák jelenléte a természetben általában egészséges és változatos ökoszisztémára utal, a betelepülő ázsiai fajok – a Hierodula tenuidentata és a Hierodula patellifera – már az őshonos élővilágot fenyegetik. Gyors térhódításukat a klímaváltozás és a városi környezet egyaránt elősegíti.
Ezzel a hibával tönkre teheti a növényeit a kánikulában
A nyári forróságban sokan automatikusan a locsolóhoz nyúlnak, azonban a szakértő szerint nem mindegy, hogyan és mikor kap vizet a kertben élő növény. Papp Károly szolnoki kertbarát arra figyelmeztet, hogy a túl gyakori, de kis mennyiségű öntözés többet árt, mint használ. Ilyenkor a víz nem jut le a mélyebb gyökerekhez, ezért a növények inkább a felszínen fejlesztenek gyökérzetet, ami később érzékenyebbé teszi őket a szárazságra.