Csak foltokban enyhítik az aszályt a záporok, a nyári növényeken már nem igazán segítenek

Az elmúlt 30 napban az ország területének mintegy ötödén 6-7 milliméter eső sem esett, ugyanakkor nyugaton, délnyugaton, és foltokban északkeleten 40-90 millimétert mértek, de a legtöbb helyen még ez is jóval elmarad az ilyenkor szokásostól, a záporok csak foltokban enyhítik az aszályt.

A záporok csak foltokban enyhítik az aszályt, a nyári növényeken érdemben nem segítenek - Illusztráció

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A talaj nedvességtartalma ország túlnyomó részén tovább csökkent.

A hőmérséklet a múlt hét második felében 3-5 Celsius-fokkal meghaladta a sokéves átlagot, majd a hidegfrontok hatására csökkent, szerdán már csak 25-28 fok volt.

A napraforgó elvirágzott vagy a virágzás végén jár, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagyrészt még a 2022-es évinél is kevesebb.

Vannak az országban olyan terültek, ahol szépek a kukoricatáblák, de a legtöbb helyen az öntözetlen állományok nagyon gyengék. Elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén vannak a kedvezőbb körülmények, másfelé az országban gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály immár visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott. A felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke jellemzően a 2022-es érték alatt van.

Súlyos az aszály hazánkban

Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északon van optimális nedvesség a talajban.

Az április 1-től tartó időszak 78 százalékában volt az ország területének legalább 30 százalékán legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest (98) és Hajdú-Bihar (96) vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában (32).

Jelentős, országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek.

Az előrejelzés szerint változékony marad az időjárás, többször lehet zápor, zivatar, majd vasárnap délutántól nyugat felől ismét növekszik a csapadékhajlam, és még hétfőn is többfelé van esély záporok, zivatarok kialakulására, de 10 millimétert meghaladó mennyiség csak kevés helyen valószínű.

Vasárnapig kissé melegszik az idő, ekkor 30 fok körüli értékek lesznek jellemzők, hétfőn pedig az átvonuló hidegfront mögött ismét lehűl pár fokkal a levegő. Keddtől napos, száraz, egyre melegebb időre van kilátás, a jövő hét közepétől nagy területen alakul 30, majd 35 fok fölött a hőmérséklet.