Súlyos az aszály hazánkban, itt követheted nyomon a helyzetet

Az idei aszály az egyik legsúlyosabb a rendszeres mérések kezdete óta. A kapásnövények (pl. kukorica, burgonya, répa, napraforgó) tenyészidőszakát szinte folyamatos aszály jellemezte, amely jelentős hatást gyakorolt a mezőgazdasági kultúrákra. Az új grafikon célja, hogy az aktuális állapot mellett a teljes szezon folyamatait is áttekinthetően szemléltesse.

Az idei aszály az egyik legsúlyosabb / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Az aszály hatásai nem tűnnek el egy csapadékos időszak után sem

A mezőgazdasági aszály összetett természeti jelenség, amelynek értékelése több szempont együttes figyelembevételét igényli. Mezőgazdasági aszályról akkor beszélünk, amikor egy adott növény vízigényéhez képest a talaj vízszolgáltató képessége tartósan elégtelen, ami már visszafordíthatatlan károsodást okoz a növényállományban, és a terméshozam, illetve a termés minőségének romlásához vezet.

A HungaroMet napi rendszerességgel frissíti mezőgazdasági aszálytérképeit, ugyanakkor egy jelentősebb aszály hatásai egy csapadékosabb időszak beköszöntével sem tűnnek el azonnal. Bár egy nagyobb esőzés megszüntetheti az aktuális aszályhelyzetet, annak következményei a teljes tenyészidőszak eredményeiben továbbra is megjelennek. Ezért az operatív térképek mellett kiemelten fontos a szezon egészének áttekintése is.

Az új grafikon április 1-jétől az aktuális napig mutatja be, hogy Magyarország területének mekkora részét érintette különböző intenzitású mezőgazdasági aszály, és annak kiterjedése, illetve súlyossága hogyan változott az idő során. A grafikon szemlélteti, hogy az ország területének mekkora hányadát érinti az egyes aszályfokozatok valamelyike, emellett rövid szöveges összefoglalót is tartalmaz. Ez bemutatja, hogy az ország mekkora részén áll fenn számottevő aszály, milyen mértékben érinti a kapásnövények fő termőkörzeteit, valamint hogyan változott az aszály intenzitása és területi kiterjedése az elmúlt tíz nap során.