Nem érdemes halogatni: az autó átírásának elmulasztása akár több tízezer forintos bírsággal is járhat

Új autó vásárlásakor nemcsak az adásvételi szerződés aláírására kell figyelni, hanem az átírásra is. A határidő elmulasztása több tízezer forintos NAV-bírságot, a jármű forgalomból történő kivonását, valamint biztosítási problémákat is eredményezhet – hívta fel a figyelmet a Teol.
Ketyeg az óra az adásvétel után
Az adásvételi szerződés dátumától számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre a gépjármű-átírásra.
Fontos, hogy a hétvégék és a munkaszüneti napok is beleszámítanak a határidőbe, ezért nem érdemes az utolsó napokra halasztani az ügyintézést.
Az eladónak is van teendője: neki 8 napon belül be kell jelentenie a jármű értékesítését a hatóságoknak.
Ha a vevő túllépi a 15 napos határidőt, az átírás ugyan még elvégezhető, de a rendszer automatikusan jelzi a késedelmet.
Ennek következményeként a NAV több tízezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki, a hatóság pedig megindíthatja a jármű forgalomból történő kivonását.
Ha az autót ilyen állapotban ellenőrzik, a rendőr a forgalmi engedélyt is bevonhatja. Emellett egy esetleges baleset során a biztosítással kapcsolatos kellemetlenségek is felmerülhetnek.
Így intézhető el az átírás
A gépjármű átírása nem bonyolult, ha a szükséges lépések időben megtörténnek.
Elsőként még az átírás előtt meg kell kötni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB), mert ennek igazolása nélkül a Kormányablakban nem lehet elindítani az ügyintézést.
Ezt követően el kell végeztetni az eredetiségvizsgálatot egy erre jogosult vizsgálóállomáson, mivel az erről szóló igazolás szintén kötelező feltétele az átírásnak.
A hosszabb várakozás elkerülése érdekében érdemes előre időpontot foglalni a Kormányablakba, amely online, az Ügyfélkapun keresztül is megtehető.
Az ügyintézéshez szükség lesz:
- az eredeti adásvételi szerződésre,
- a forgalmi engedélyre és a törzskönyvre,
- az eredetiségvizsgálat igazolására,
- a KGFB megkötését igazoló dokumentumra,
- valamint a személyes okmányokra.
A határidők betartásával elkerülhetők a bírságok és a felesleges kellemetlenségek, így az új tulajdonos gond nélkül használhatja a megvásárolt járművet.