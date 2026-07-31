Nem érdemes halogatni: az autó átírásának elmulasztása akár több tízezer forintos bírsággal is járhat

Új autó vásárlásakor nemcsak az adásvételi szerződés aláírására kell figyelni, hanem az átírásra is. A határidő elmulasztása több tízezer forintos NAV-bírságot, a jármű forgalomból történő kivonását, valamint biztosítási problémákat is eredményezhet – hívta fel a figyelmet a Teol.

A gépjármű-átírást az adásvételtől számított 15 naptári napon belül kell elintézni a mulasztási bírság elkerüléséhez.

Fotó: Máthé Daniella / MW

Ketyeg az óra az adásvétel után

Az adásvételi szerződés dátumától számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre a gépjármű-átírásra.

Fontos, hogy a hétvégék és a munkaszüneti napok is beleszámítanak a határidőbe, ezért nem érdemes az utolsó napokra halasztani az ügyintézést.

Az eladónak is van teendője: neki 8 napon belül be kell jelentenie a jármű értékesítését a hatóságoknak.

Ha a vevő túllépi a 15 napos határidőt, az átírás ugyan még elvégezhető, de a rendszer automatikusan jelzi a késedelmet.

Ennek következményeként a NAV több tízezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki, a hatóság pedig megindíthatja a jármű forgalomból történő kivonását.

Ha az autót ilyen állapotban ellenőrzik, a rendőr a forgalmi engedélyt is bevonhatja. Emellett egy esetleges baleset során a biztosítással kapcsolatos kellemetlenségek is felmerülhetnek.

Így intézhető el az átírás

A gépjármű átírása nem bonyolult, ha a szükséges lépések időben megtörténnek.

Elsőként még az átírás előtt meg kell kötni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB), mert ennek igazolása nélkül a Kormányablakban nem lehet elindítani az ügyintézést.

Ezt követően el kell végeztetni az eredetiségvizsgálatot egy erre jogosult vizsgálóállomáson, mivel az erről szóló igazolás szintén kötelező feltétele az átírásnak.

A hosszabb várakozás elkerülése érdekében érdemes előre időpontot foglalni a Kormányablakba, amely online, az Ügyfélkapun keresztül is megtehető.

Az ügyintézéshez szükség lesz:

az eredeti adásvételi szerződésre,

a forgalmi engedélyre és a törzskönyvre,

az eredetiségvizsgálat igazolására,

a KGFB megkötését igazoló dokumentumra,

valamint a személyes okmányokra.

A határidők betartásával elkerülhetők a bírságok és a felesleges kellemetlenségek, így az új tulajdonos gond nélkül használhatja a megvásárolt járművet.