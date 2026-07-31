Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leáll a paksi atomerőmű, Magyar Péter a helyszínen tart tájékoztatót – élőben az Origón

gépjármű

Nem érdemes halogatni: az autó átírásának elmulasztása akár több tízezer forintos bírsággal is járhat

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem elég megkötni az adásvételt: a gépjármű-átírást is időben el kell intézni. A késlekedés miatt a NAV bírságot szabhat ki, és más kellemetlen következményekkel is számolni kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gépjárműautónav

Új autó vásárlásakor nemcsak az adásvételi szerződés aláírására kell figyelni, hanem az átírásra is. A határidő elmulasztása több tízezer forintos NAV-bírságot, a jármű forgalomból történő kivonását, valamint biztosítási problémákat is eredményezhet – hívta fel a figyelmet a Teol.

átírás
A gépjármű-átírást az adásvételtől számított 15 naptári napon belül kell elintézni a mulasztási bírság elkerüléséhez.
Fotó: Máthé Daniella / MW

Ketyeg az óra az adásvétel után

Az adásvételi szerződés dátumától számítva 15 naptári nap áll rendelkezésre a gépjármű-átírásra. 

Fontos, hogy a hétvégék és a munkaszüneti napok is beleszámítanak a határidőbe, ezért nem érdemes az utolsó napokra halasztani az ügyintézést.

Az eladónak is van teendője: neki 8 napon belül be kell jelentenie a jármű értékesítését a hatóságoknak.

Ha a vevő túllépi a 15 napos határidőt, az átírás ugyan még elvégezhető, de a rendszer automatikusan jelzi a késedelmet. 

Ennek következményeként a NAV több tízezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki, a hatóság pedig megindíthatja a jármű forgalomból történő kivonását. 

Ha az autót ilyen állapotban ellenőrzik, a rendőr a forgalmi engedélyt is bevonhatja. Emellett egy esetleges baleset során a biztosítással kapcsolatos kellemetlenségek is felmerülhetnek.

Így intézhető el az átírás

A gépjármű átírása nem bonyolult, ha a szükséges lépések időben megtörténnek. 

Elsőként még az átírás előtt meg kell kötni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB), mert ennek igazolása nélkül a Kormányablakban nem lehet elindítani az ügyintézést.

Ezt követően el kell végeztetni az eredetiségvizsgálatot egy erre jogosult vizsgálóállomáson, mivel az erről szóló igazolás szintén kötelező feltétele az átírásnak.

A hosszabb várakozás elkerülése érdekében érdemes előre időpontot foglalni a Kormányablakba, amely online, az Ügyfélkapun keresztül is megtehető.

Az ügyintézéshez szükség lesz:

  • az eredeti adásvételi szerződésre,
  • a forgalmi engedélyre és a törzskönyvre,
  • az eredetiségvizsgálat igazolására,
  • a KGFB megkötését igazoló dokumentumra,
  • valamint a személyes okmányokra.

A határidők betartásával elkerülhetők a bírságok és a felesleges kellemetlenségek, így az új tulajdonos gond nélkül használhatja a megvásárolt járművet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!