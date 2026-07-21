Korlátozzák a gázolaj-vásárlást az Auchan benzinkútjain – egyelőre nem tudni, miért

A bejelentés óta az Auchan sajtóosztályát már több sajtóorgánum is megkereste, hogy megtudja, mi indokolja a dízelüzemanyagra bevezetett mennyiségi korlátozást, a vállalat azonban nem kívánt részletes tájékoztatást adni a döntés okairól.

Korlátozást vezetett be az Auchan a dízeltankolásra Fotó: Unsplash

Korlátozást vezetett be az Auchan a dízeltankolásra

A 60 literes felső határ elsősorban a nagyobb üzemanyagtartállyal rendelkező járművek tulajdonosait, illetve egyes vállalkozásokat érintheti érzékenyen, míg az átlagos személyautók esetében jellemzően elegendő ekkora mennyiség – írja a Blikk sajtóinformációk alapján.

Az Auchan a hivatalos honlapján az alábbi rövid tájékoztatást tette közzé:

Tisztelt Vásárlóink! Benzinkútjainkon 2026. július 18-tól dízelüzemanyagból egy tankolás során legfeljebb 60 liter vásárolható. Köszönjük megértésüket!

Nincs ellátási probléma, de a készletek eltérően alakulnak

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a kormány és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium továbbra is azt közli, hogy Magyarországon, illetve uniós szinten is biztosított az üzemanyag-ellátás. Ugyanakkor a Független Benzinkutak Szövetsége szerint bizonyos kockázatok nem zárhatók ki.

Egri Gábor, Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint ugyanis jelenleg túltöltötték a kőolajkészleteket, miközben a gázolajtartalék jelentősen alacsonyabb a szükségesnél.

Közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséghez is, miután a július 9-i gázolajkészlet nyilvános adata utólag 338,7-ről 388,7-re változott, ami mintegy 50 ezer tonnás eltérés

- írtuk meg korábban.

Hivatalos indoklás hiányában egyelőre nem tudni, miért vezette be az Auchan a korlátozást. Felmerült ugyan, hogy az üzemanyag-akciók miatt megnövekedett kereslet is szerepet játszhatott a döntésben, ezt azonban a vállalat nem erősítette meg.